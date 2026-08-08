Příčina smrti už je známá. Basketbalista z NBA zemřel v důsledku užití drog

Úmrtí označili za nehodu. S verzí o předávkování pracovali kriminalisté od počátku, protože při nálezu Clarkova těla 11. května v domě nedaleko Los Angeles se našly také pomůcky používané k přípravě drog.
Kanadský křídelník, který měl i americké občanství, odehrál v NBA za Memphis sedm sezon a smlouvu měl i na nadcházející ročník. Clarke byl v roce 2019 draftovaný v prvním kole jako 21. v pořadí celkem Oklahoma City Thunder, který jej vzápětí vyměnila do Memphisu. V NBA odehrál 309 utkání v základní části s průměry 10,2 bodu a 5,5 doskoku, dalších 14 startů přidal v play off.
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Zemřel Brandon Clarke. Hráči NBA bylo teprve 29 let, píše se o možné roli drog
Za výkony v prvním ročníku byl Clarke zařazen do nováčkovského All Star týmu. V posledních letech ho pronásledovala zranění. V roce 2023 si přetrhl achilovku, v uplynulé sezoně kvůli problémům s koleny a lýtky nastoupil pouze dvakrát.
Zhruba šest týdnů před smrtí by Clarke zadržen a následně propuštěn na kauci kvůli překročení rychlosti a držení zakázané látky.