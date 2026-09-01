Naposledy hymna, slzy v očích. Loučení s reprezentací přimělo Kříže zavzpomínat

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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
KVÍZ: Máme Roteiro! Znáte hlášky ze sportovních seriálů a filmů?
Kultovní Okresní přebor, hokejová Lajna, Vyšehrad, ale také Rocky nebo Kokosy na sněhu. Seriály a filmy ze sportovního prostředí jsou známé i díky slavným hláškám, které mnohdy zlidověly. Ale pozor,...
Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík
Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...
Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci
Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....
Pogačar odstoupil. Lídr Vuelty má otřes mozku i zlomený obratel, čeká ho operace
Vyhrál tři ze sedmi etap, vedl téměř o čtyři minuty a ve Španělsku neohroženě kraloval. Nikdo nepochyboval, že Tadej Pogačar Vueltu vyhraje. Měla to být poklidná sobotní etapa, dosud ta vůbec...
Menšík a Muchová vyhráli mix na US Open! V semifinále přežili mečboly, zvládli i finále
Smíšená čtyřhra na tenisovém US Open má překvapivé šampiony – Jakuba Menšíka a Karolínu Muchovou! Česká dvojice ve finále udolala Flavia Cobolliho a Belindu Bencicovou 6:3, 1:6 a 10:6, předtím v...
Známé z Prahy, americká star i Čang C’-jü. Koho sledovat na basketbalovém MS 2026
Od našeho zpravodaje v Německu Už nyní patří ke špičce, případně se do vybrané společnosti sebejistě derou. A od pátku se představí basketbalovému obecenstvu na scéně světového šampionátu v Berlíně. Redakce iDNES.cz vybrala...
Lovosice: Otvírák na zimním stadionu, cíl semifinále. Co změní noví trenéři?
V minulé sezoně slavili triumf v domácím poháru, letos by házenkáři Lovosic chtěli zaútočit na medaili i v extralize. V nejvyšší soutěži se ambiciózní Lovci dvakrát za sebou na bednu nedostali.
Van Aertův bláznivý tobogán. Matador před ním smekl: Dělá to, co nikdo z hvězd
Od našeho zpravodaje ve Španělsku V cíli 11. etapy Vuelty se Wout van Aert ve starodávném městě Lorca až nakažlivě smál a každého jezdce týmu Visma objímal. Ne snad, že by vyhrál, nýbrž proto, že už potřetí ovládl hromadný spurt jeho...
Lehečka na US Open dominoval, Muchová nadělila soupeřce kanára. Slaví i Nosková
Tři čeští tenisté postoupili ve středu do třetího kola US Open. Karolína Muchová za necelou hodinu rozebrala Katie Boulterovou, následně uspěli i Jiří Lehečka proti Tobymu Samuelovi a Linda Nosková...
Když Plíškovou nenáviděla Amerika. A co plánuje dál? Do čtyřiceti hrát nechci, říká
Do forhendové pumelice vložila příliš síly, takže tenisák dopadl daleko do autu. Karolína Plíšková zklamaně vykročila směrem k lavičce, u níž objala slavící Angelique Kerberovou. Právě prohrála...
US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky
US Open je posledním tenisovým grandslamem sezony. V pořadí už 146. ročník se znovu hraje v New Yorku, a to od 30. srpna do 13. září 2026. V akci je spoustu českých nadějí – podívejte se na jejich...
12. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité z Very na Calar Alto
Dvanáctá etapa Vuelty 2026 přináší nemilosrdný test vrchařských schopností. První z andaluských horských etap míří z města Vera přímo do pohoří Sierra de Los Filabres a nedá závodníkům prostor k...
Přestřižené řazení, otrava, klády na trati. Jak se rodil double, který Pogačar nemá
V cyklistickém světě jde o něco tak výjimečného, že se to zatím podařilo jen třem jezdcům v historii. A tak to minimálně další rok zůstane. Zatímco na vítězný double Giro – Tour dosáhlo osm jezdců a...
Fotbalistky Liberce vyhrály před rekordní návštěvou, Sparta si Ligu mistrů nezahraje
Liberecký fotbal zažil další povedený večer. Hráčky Slovanu postoupily do 2. předkola Evropského poháru. S SFK Sarajevo remizovaly 1:1 díky gólu Ferencové v 79. minutě. Před týdnem v Bosně a...
Svědíkball slaví další úspěch. A teď o první místo na Slavii: Jedeme tam vyhrát
Zbrojovka se pere o čelo tabulky. V dohrávce 4. kola nejvyšší české fotbalové soutěže porazila Hradec Králové 1:0. Zápas čtvrtým gólem v sezoně rozhodl v šedesáté minutě Daniel Vašulín a posunul...
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Bohemians - Jablonec 1:1, pohárový účastník opět ztratil, další gól dal Cedidla
Fotbalisté Bohemians 1905 v dohrávce 4. kola první ligy remizovali doma 1:1 s Jabloncem. Hosty poslal do vedení v nastavení prvního poločasu Martin Cedidla, v 70. minutě srovnal z penalty Aleš...
Douděra míří ze Slavie do MLS. Skvělý parťák, má vítěznou mentalitu, těší se klub
Fotbalista David Douděra přestoupil z pražské Slavie do týmu zámořské MLS FC Cincinnati, kde již působí další český reprezentant Pavel Bucha. Douděra podepsal smlouvu do konce sezony 2027/28 s opcí...