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Naposledy hymna, slzy v očích. Loučení s reprezentací přimělo Kříže zavzpomínat

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Český basketbalista Martin Kříž Martin Kříž v kabině po zápase s Norskem. Trenér Luboš Bartoň a Martin Kříž po zápase s Norskem. Martin Kříž v kabině po zápase s Norskem. Český basketbalový reprezentant Martin Kříž při střelbě trestného hodu Český pivot Martin Kříž se soustředí na souboje s Brazílií. Český pivot Martin Kříž (vlevo) brání Mohameda Kherraziho z Nizozemska. Český pivot Martin Kříž zachraňuje ve hře míč v zápase s Japonskem. Řecká hvězda Janis Adetokunbo (vlevo) během zápasu s Českem na MS v Číně. Brání... Čeští basketbalisté Jan Veselý, David Jelínek, Vít Krejčí a Martin Kříž (zleva)... Nymburský pivot Martin Kříž v péči fyzioterapeuta Radka Petrů. Zajímá se o něj... Martin Kříž nechává odpočívat achillovku po tréninku českých basketbalistů.
Martin Kříž v neděli před domácím publikem a rodinou absolvoval rozlučku s českou basketbalovou reprezentací. V posledním utkání v národním dresu přispěl v nečekaně dramatickém duelu s Norskem v předkvalifikaci EuroBasketu osmi body, třemi doskoky a asistencí k výhře 108:97 po prodloužení.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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