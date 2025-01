Česká špička proti španělské. Uspějí USK a Žabiny během výpravy na jih?

Pražanky čeká se Zaragozou přímý souboj o třetí příčku. Oba týmy mají 13 bodů a bilanci pěti výher a tří porážek. Hráčky USK před Vánoci porazily doma Polkowice 82:45, Zaragoza prohrála po prodloužení ve Valencii 82:90.

Zaragoza vs. USK Praha ONLINE od 20:00

„Nálada je dobrá. Hráčky se vrátily po Vánocích v pořádku, psychicky si odpočinuly. Trochu nás sice přibrzdilo nachlazení rozehrávaček, ale jsme kompletní. Jede s námi i Teja (Oblaková), která ještě hrát nebude, ale bude v týmu,“ řekla pro ČTK trenérka Natália Hejková.

V novém formátu soutěže postoupí do vyřazovací fáze čtyři nejlepší týmy. První dva budou mít jistou účast ve Final Six, třetí a čtvrtý celek o ni bude muset zabojovat ještě v play off. Ve skupině F usiluje o postup už jen pět týmů. Polkowice se v minulých dnech ze soutěže z finančních důvodů odhlásily a jejich výsledky budou anulovány.

„Zaragoza je soupeř, se kterým jsme ještě nikdy nehrály. Není to ale tak, že bychom o nich nic nevěděly. Potřebujeme do utkání nastoupit s plnou koncentrací a sebevědomě. Vítězství by nám moc pomohlo k postupu. Věřím, že to zvládneme,“ uvedla Hejková, jejíž tým odletěl do Španělska už v pondělí.

USK se bude opět spoléhat na americkou podkošovou hráčku Brionnu Jonesovou, která má průměr 17,3 bodu. Španělka María Condeová nasbírala 13,9 bodu na zápas. Zaragoza má v týmu čtyři hráčky s dvojciferným průměrem bodů, nejproduktivnější je Američanka Tanaya Atkinsonová (10,7).

Žabiny narazí na vedoucí tým španělské ligy, který má po osm euroligových kolech stejnou bilanci jako české vicemistryně - tři výhry a pět proher. „Je to pro nás zápas o postupovou naději. Abychom mohli pomýšlet na umístění do čtvrtého místa ve skupině, musíme vedle výher doma uspět i venku. Salamanca je pro nás předposlední možnost,“ řekl pro ČTK trenér Viktor Pruša.

Salamanca vs. Žabiny Brno ONLINE od 20:30

Brňanky čeká v Salamance podobný herní styl, jakým se prezentují Žabiny. „Nejsou tak fyzické a nehrají tak intenzivní basket jako třeba Mersin. Ale mají výbornou přechodovou fázi a zejména doma jsou velmi silné,“ uvedl Pruša.

Jeho tým měl hrát na sklonku roku ligový zápas s Hradcem Králové, i proto se zkrátila vánoční dovolená zejména zahraničním hráčkám. Duel byl ale odložen kvůli nemoci soupeřek. „Komplikace to byly pouze v tom, že jsme nedodrželi zápasový rytmus, což nám pokazilo plány. Ale zase tak velký problém v tom nevidím,“ podotkl Pruša.