Přesvědčí fúze Nymburka a Slavie? Snad jsme si neodklonili oba tábory, líčí Hruban

„Nevím, jestli jsme si neodklonili oba tábory, že už nejsme zajímaví pro nymburské fanoušky, a zároveň ještě nejsme pravá Slavie,“ přemítá Hruban, jedna z nejvýraznějších postav mužstva. „Bude to běh na delší trať, ale já doufám, že lidi přesvědčíme a že si na to zvyknou.“
Už ve středu večer vstoupí SK Slavia Praha ERA NBK, jak se tým oficiálně jmenuje, do nového ročníku Ligy mistrů. Proti bývalému euroligovému celku Alba Berlín bude chtít potvrdit, že má nejvyšší ambice i na evropské scéně.
Jenže hrát bude v Pardubicích, což představuje další komplikaci pro snahu budovat image klubu, který chce těžit z fanouškovské základny Slavie i silného trhu hlavního města.