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Přesvědčí fúze Nymburka a Slavie? Snad jsme si neodklonili oba tábory, líčí Hruban

Stanislav Kučera
  12:00

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Křídelník Vojtěch Hruban v dresu pražské Slavie střílí na koš. | foto: Slavia Praha ERA NBK

Jelikož studoval na gymnáziu přímo naproti Ďolíčku, tak když už na nějaký stadion vyrazil, zavítal právě na Bohemians. „Ale velký fanoušek fotbalu nejsem,“ popisuje Vojtěch Hruban. Proto nějak speciálně neprožívá, že nyní hraje basketbal za Slavii, s níž se před touto sezonou sloučil tuzemský hegemon Nymburk. Nicméně pro mnohé příznivce tato fúze představuje rozporuplný krok.

„Nevím, jestli jsme si neodklonili oba tábory, že už nejsme zajímaví pro nymburské fanoušky, a zároveň ještě nejsme pravá Slavie,“ přemítá Hruban, jedna z nejvýraznějších postav mužstva. „Bude to běh na delší trať, ale já doufám, že lidi přesvědčíme a že si na to zvyknou.“

Už ve středu večer vstoupí SK Slavia Praha ERA NBK, jak se tým oficiálně jmenuje, do nového ročníku Ligy mistrů. Proti bývalému euroligovému celku Alba Berlín bude chtít potvrdit, že má nejvyšší ambice i na evropské scéně.

Jenže hrát bude v Pardubicích, což představuje další komplikaci pro snahu budovat image klubu, který chce těžit z fanouškovské základny Slavie i silného trhu hlavního města.

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