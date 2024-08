Reprezentant Bálint se vrací do Brna, Děčín hlásí posilu z Nového Zélandu

Brněnský klub na svém webu oznámil, že Bálint je poslední posilou mužstva před novým ročníkem.

„Jsem moc rád, že se můžu vrátit právě do Brna, kde jsem strávil tři roky. Doufám, že tato sezona bude přinejmenším tak úspěšná jako ty předešlé,“ řekl Bálint, který předloni pomohl moravskému týmu k ligovému bronzu.

Během tří sezon v nejvyšší domácí soutěži nasbíral 1284 bodů a má průměr téměř deset bodů na utkání.

Naopak první starty v NBL bude střádat Novozélanďan Davidson v Děčíně. Sedmadvacetiletý basketbalista dosud působil ve své vlasti. V minulosti hrál americkou univerzitní soutěž NCAA a v Evropě nastupoval v uplynulém ročníku finské ligy.

Novozélandský basketbalista Isaac Davidson v dresu Franklin Bulls.

V Děčíně nahradí Davidson na křídle českého reprezentanta Matěje Svobodu, který odešel do Nymburka. „Nehledali jsme úplně typ Matěje, ale hráče, jenž se bude hodit do konceptu klubu i trenéra,“ řekl generální manažer Lukáš Houser.

„Celkově jsme se snažili udržet tým co nejvíce pohromadě, a kde se to nepovedlo, tam ho co nejlépe doplnit. Vše samozřejmě v rámci možností našeho rozpočtu. Jak se nám to povedlo, ukáže až sezona. Osobně ale věřím, že budeme opět konkurenceschopní,“ uvedl Houser. V minulé sezoně skončili svěřenci kouče Tomáše Grepla v lize třetí.