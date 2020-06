Nadále Italem, s vyššími ambicemi. Kyzlink bude hrát za Reggio Emilia

Přiletěl jako zářivá hvězda a přiměl lidi žasnout. To bylo ještě v minulém tisíciletí. Odešel v nedůležitém zápase, po...

Ve stopách Satoranského. Krejčí: Jsem rád, že ho mám

Za normálních okolností by to, že mu sezona skončila až v pátek, bral jako obrovské privilegium: hrát tak dlouho, to...