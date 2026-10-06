Premiéra v Lize mistrů nevyšla podle představ. Pardubice podlehly Reggianě

„Mé pocity jsou velmi zvláštní. Možná takové, které jsem před zápasem ani neočekával. Cítím promarněnou šanci. Soupeř byl velmi kvalitní. Takovýhle tým u nás v lize asi jen tak nepotkáme, ale myslím si, že jsme mohli vyhrát. Nechci říkat, že chybělo málo. Konečný rozdíl je 17 bodů a ve finále toho chybělo hodně, ale bylo to o detailech,“ řekl pardubický trenér Jan Šotnar.
„Kdybychom v útoku lépe exekuovali pick-and-roll, kdybychom domácí nenechali doskočit tolik míčů, kdybychom v prvním poločase neprohráli tolik soubojů jeden na jednoho v podkošovém prostoru a celkově kdybychom se rychleji adaptovali na hru, mohli jsme uhrát lepší výsledek,“ dodal.
Na první body v soutěži čekala Beksa dlouhých pět minut a 33 sekund, až za stavu 0:5 proměnil trojku Moffatt. Domácí díky dvěma košům Barforda za sebou, který si polepšil už na šest bodů, vedli 9:3. Jenže další pasáž ovládly Pardubice 13:2 a měly čtyři body navrch. Reggiana na přelomu první a druhé čtvrtiny třináctibodovou šňůrou otočila stav na 24:15.
Sérii přerušil Bryant, ale po Barfordově trefě z perimetru byl rozdíl poprvé dvouciferný. Pardubice sice sedmibodovou sérií snížily na 24:29, jenže pak domácí utekli na 13 bodů. Do poločasu snížil trojkou s klaksonem Luboš Kovář.
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Na úvodní koš v druhé půli Roba Edwardse odpověděl další trefou z dálky Kovář, ale domácí sérií 7:0 zvýšili rozdíl na 16 bodů. Beksa se vrátila do hry třemi trojkami za sebou a Jakub Tůma, Trey Bonham a Nick Stampley upravili na 46:51. Reggiana však záhy opět měla k dobru 15 bodů.
V závěru třetí čtvrtiny snížil dvěma šestkami Bonham, po koši Dereka Ogbeideho a dalších dvou J. T. Thora už z toho byl devatenáctibodový rozdíl. Ten nejvyšší v utkání byl o chvíli později ještě o bod víc. Pardubice, které se 11. ročníku Ligy mistrů startují jako třetí český tým v historii po Nymburku a Opavě, výsledek už jen mírně zkorigovaly.
„Vidím velké pozitivum v tom, že jsme ukázali, že do této soutěže patříme. Neodehráli jsme úplně dobrý zápas, přesto jsme se dlouho drželi. Pro všechny je to nesmírně cenná zkušenost. V sobotu nás čeká utkání se Slavií, což je další tým z Champions League. Musíme se na tento zápas podívat, poučit se z něj a jdeme dál. Nemáme se za co stydět,“ dodal Šotnar.
Basketbalová Liga mistrů - 1. kolo
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