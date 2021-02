Trenér Benáček v Olomoucku skončil. Nebylo to snadné rozhodnutí, říká

„Nebylo to snadné rozhodnutí, hodně jsem to zvažoval. Dosavadní průběh sezony byl hrozně náročný a výrazně ovlivněný koronavirovou epidemií. Žijeme v těžké době. Rozhodl jsem se využít klauzule v mé smlouvě o možnosti skončit po základní části z rodinných důvodů,“ potvrdil své rozhodnutí, které týmu a vedení oznámil bezprostředně pro utkání.

Dodal, že by se ale rád na střídačku vrátil. „Potřebuji si odpočinout, od nové sezony bych ale rád zase trénoval. Věřím, že do té doby se celá situace zklidní. V Olomoucku jsem ale neskončil kvůli tomu, že mám nabídku na stole. Snad se nějaká objeví.“

Jako kouč v české lize absolvoval 505 zápasů. Prozradil dlouhodobý zájem ze zahraničí, osobně by však preferoval možnost zůstat v Kooperativa NBL.

Vedení hanáckého klubu nemělo jinou možnost než trenérovo rozhodnutí respektovat. Obě strany se domluvily korektně. „Predrag Benáček byl u ligového týmu od začátku, tři a půl roku. Hned v první sezoně postoupil mezi nejlepší šestku, o rok později už byl u ligové a pohárové bronzové medaile. Další sezony už byly bohužel poznamenané covidem. Odvedl u nás výbornou práci, rozcházíme se jako přátelé,“ řekl předseda klubu Dušan Tomajko.

Benáček se s BK Olomoucko rozloučil vítězně, když jeho sestava přestřílela Hradec Králové a před začátkem nadstavby udržela naději na postup z aktuální dvanácté pozice. „Stále tvrdím, že můj tým nehraje špatný basketbal. Tentokrát se to potvrdilo. Dokázali jsme porazit soupeře, který má v sestavě několik hodně slušných zahraničních hráčů. Bylo to tak příjemné loučení,“ poznamenal Benáček.



Zářil především Bezbradica, jenž týmu pomohl 49 body a zaznamenal nejlepší střelecký výkon v soutěži za posledních 15 let. Sedmadvacetiletý Srb nastřílel nejvíce bodů v NBL od února 2006, kdy William Chavis z Mlékárny Kunín vytvořil ligový rekord 61 body. Bezbradica, jenž proměnil 11 ze 13 trojek, se dělí s dalšími dvěma hráči o třetí pozici v historických tabulkách. „Trefil jsem první střelu a pak to šlo samo,“ smál se. „Nebyl jsem sám, padalo to každému, já jsem jen měl nejvíc pokusů,“ komentoval pivot pětatřicet trefených trojek v zápase.