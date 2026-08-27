Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

EuroBasket je pro Čechy zase o krok dál. Po matném výkonu padli v Belgii

Autor: ,
  22:45aktualizováno  23:34
Belgický basketbalista Vrenz Bleijenbergh (vlevo) uniká v zápase s Českem,...

Belgický basketbalista Vrenz Bleijenbergh (vlevo) uniká v zápase s Českem, ubránit se ho pokouší Ondřej Sehnal. | foto: Václav Mudra / CZ.basketball

Trenér českých basketbalistů Luboš Bartoň
Český basketbalista Richard Bálint se pokouší uvolnit v duelu s Belgií.
Český basketbalista Tomáš Kyzlink
Český basketbalista Patrick Samoura v zápase s Belgií
31 fotografií
Čeští basketbalisté podlehli v úvodním utkání skupiny G předkvalifikace o postup na EuroBasket v roce 2029 v Ostende domácí Belgii 81:92. Porážku neodvrátil ani dvacetibodový Richard Bálint.

Nejlepším střelcem vítězů byl s 22 body Vincent Kesteloot. Double double zaznamenal s 13 body a 11 asistencemi Niels Van Den Eynde.

V neděli od 17:30 přivítají svěřenci trenéra Luboše Bartoně v Praze na Královce Norsko. To je druhým sokem v tříčlenné skupině, z níž postoupí do hlavní části kvalifikace jen vítěz a druhý tým bude mít možnost reparátu.

„Samozřejmě prohra je pro nás nepříjemná. Zápas začal v katastrofální režii, přesně tak, jak nechceme. Neplnili jsme základní věci, které nás zdobily v přípravných zápasech, otázka je proč,“ řekl Bartoň novinářům po utkání.

Český tým se dočkal prvního koše z pole až po třech minutách a 49 sekundách. Do doby, než se to povedlo z podkošového prostoru Martinu Svobodovi, nabral ztrátu 3:9, když Patrick Samoura proměnil dvě šestky a kapitán Martin Peterka jednu.

Domácí pak předvedli desetibodovou šňůru, kterou přerušil dvěma úspěšnými trestnými hody Jan Zídek. Po trojce Andyho van Vlieta už vedli Belgičané o 15 bodů, ale Bartoňův výběr díky trefám z perimetru Zídka a Bálinta do konce první čtvrtiny snížil na 13:24.

Na začátku druhé desetiminutovky hosté poprvé v zápase slavili dvě trefy za sebou díky Zídkově trojce a koši Martina Svobody. Ve 13. minutě faulovaný Matěj Svoboda po úspěšném zakončení dal i šestku a zkorigoval na 21:28, jenže Belgie znovu odskočila osmibodovou šňůrou, kterou podpořili trefami z dálky Van Vliet a Van Den Eynde. Domácí se opět ještě třikrát dostali do náskoku o 15 bodů, před poločasem snížil trefou z perimetru Matěj Svoboda na 33:45.

Trenér českých basketbalistů Luboš Bartoň
Český basketbalista Richard Bálint se pokouší uvolnit v duelu s Belgií.
Český basketbalista Tomáš Kyzlink
Český basketbalista Patrick Samoura v zápase s Belgií
Český basketbalista Jan Zídek v zápase s Belgií
31 fotografií

Po pauze přidali dvě trojky za sebou Ondřej Sehnal a Bálint, čímž se Češi přiblížili na šest bodů. Další pasáž Belgie i přes další úspěšný Sehnalův pokus z dálky ovládla 8:3. A když na Peterkův úspěšný pokus z perimetru domácí odpověděli sedmibodovou sérií, byl rozdíl opět 15 bodů a dále narůstal. Po čtvrté trojce Van Vlieta v utkání to bylo po třetí čtvrtině už 70:52.

Po další střele z dálky Van Den Eyndeho vedli Belgičané nejvyšším náskokem v utkání o 21 bodů. O zkorigování stavu na 63:75 se postaral 11 českými body za sebou Bálint, domácí ale šesti body v řadě opět odskočili. Bálint svou pátou trojkou večera snížil na 72:82, v závěru po zaváhání domácích snadno zkorigoval Peterka na osmibodový rozdíl, ale trojkou s klaksonem zakončil zápas Van Den Eynde.

„Byly tam od nás nějaké záblesky během zápasu, ale myslím si, že soupeř nás předčil ve všech směrech. Náš útok stojí a padá se střelbou z dálky, jakmile se trefíme, tak vypadáme dobře, jakmile ne, tak nemáme víc co nabídnout. Máme to, co máme. Mě akorát mrzí, že jsme hráli trochu jinak v přípravě, než jsme hráli dneska. Můžeme se o tom bavit, zápas je hotový, deficit jedenácti bodů není konec světa,“ uvedl Bartoň.

Na lavičce Belgie si připsal výhru dočasný kouč Lionel Bosco, který nahradil odvolaného Juliena Mahého. „Předkvalifikace je ošemetná věc, neměli jsme moc žádný skauting a je vidět, že nový dočasný kouč udělal dobrou práci. Belgičani hráli naplno, hráli houževnatě a využili naší slabší chvilky,“ podotkl Bartoň, který se stejně jako jeho protějšek potýkal s absencemi opor.

V neděli budou hrát Češi poprvé v historii s Norskem. „Opět jdeme do zápasu, aniž bychom věděli něco víc o soupeři. Kluci se musí zotavit, je potřeba se na to připravit, dát si jeden dobrý trénink na Královce a jdeme dál,“ dodal český kouč.

Předkvalifikace o EuroBasket mužů 2029

Utkání skupiny G v Ostende

Belgie - Česko 92:81 (24:13, 45:33, 70:52)
Nejvíce bodů Belgie: Kesteloot 22, Van Vliet 16, Van den Eynde 13.
Sestava a body Česka: Bálint 20, Peterka 14, O. Sehnal a Martin Svoboda po 10, Samoura 4 - Zídek 14, Matěj Svoboda 7, Kyzlink 2, Kovář, Kříž, Sýkora.

Fauly: 26:27. Trestné hody: 24/17 - 29/22. Trojky: 9:11. Doskoky: 44:37.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Nejčtenější

Haaland je po velké proměně k nepoznání. Fanoušci podezřívali umělou inteligenci

Erling Haaland

Viking shodil svou pověstnou hřívu. Norský fotbalista Erling Haaland v neděli dopoledne zaskočil fanoušky, když ukázal nový sestřih. Dlouhé blonďaté vlasy jsou pryč, hvězda Manchesteru City se...

Mistryně světa čelí od kolegyně kritice za odvážné fotky. Vždyť dělá to samé, reaguje

Atletka Anastazja Kuśová

Juniorská mistryně světa v atletice Anastazja Kuśová se ocitla pod palbou kritiky bývalé polské sprinterky Anny Kiełbasińské. Té se nelíbí způsob, jakým si devatenáctiletá sportovkyně buduje image na...

Berger šokoval novou vizáží. Fanoušci si ho spletli s Pavlem Nedvědem

Bývalý fotbalista Patrik Berger

Dlouhé vlasy, oblek a návrat o několik desítek let zpět. Bývalý český fotbalový reprezentant Patrik Berger překvapil fanoušky výraznou proměnou. Na sociálních sítích se ukázal s pořádným hárem, které...

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Menšík a Muchová vyhráli mix na US Open! V semifinále přežili mečboly, zvládli i finále

Jakub Menšík a Karolína Muchová s trofejí pro šampiony smíšené čtyřhry na US...

Smíšená čtyřhra na tenisovém US Open má překvapivé šampiony – Jakuba Menšíka a Karolínu Muchovou! Česká dvojice ve finále udolala Flavia Cobolliho a Belindu Bencicovou 6:3, 1:6 a 10:6, předtím v...

Jak na LIVE sázení: Jaké jsou strategie, tipy a systém?

Live neboli živé sázky jsou velmi oblíbenou sázkařskou disciplínou

Live neboli živé sázky jsou velmi oblíbenou sázkařskou disciplínou, kterou už v dnešní době nabízí všechny sázkové kanceláře s českou licencí. O co přesně jde? To si vysvětlíme v následujícím článku.

27. srpna 2026  23:44

10 rad, jak sázet: Tipy pro začátečníky i zkušené sázkaře

Vitinha z Paris Saint-Germain v souboji s Hidemasou Moritou ze Sportingu...

Kurzové sázení není jen o štěstí. Přečtěte si 10 důležitých tipů, které mohou pomoci začátečníkům i zkušenějším sázkařům. Jak pracovat s bankrollem a proč nesázet na emoce?

27. srpna 2026  23:43

Na koho narazí české kluby? Druholigista nebo Šulc se Schickem. Čtyři volby z Anglie

Plzeňský trenér Radoslav Kováč slaví se Sampsonem Dwehem postup přes Crvenou...

Po divokém fotbalovém večeru už se blíží páteční los. Na koho narazí Plzeň a Sparta v Evropské lize? A které soupeře může vyfasovat Jablonec v Konferenční lize? Podívejte se.

27. srpna 2026  22:54,  aktualizováno  23:40

EuroBasket je pro Čechy zase o krok dál. Po matném výkonu padli v Belgii

Belgický basketbalista Vrenz Bleijenbergh (vlevo) uniká v zápase s Českem,...

Čeští basketbalisté podlehli v úvodním utkání skupiny G předkvalifikace o postup na EuroBasket v roce 2029 v Ostende domácí Belgii 81:92. Porážku neodvrátil ani dvacetibodový Richard Bálint.

27. srpna 2026  22:45,  aktualizováno  23:34

Černý s Ambrosem si zahrají Evropskou ligu, na další tři Čechy čeká Konferenční

Václav Černý z Besiktase Istanbul během zápasu s Hradcem Králové.

Fotbalisté Besiktase Istanbul s Václavem Černým postoupili do ligové fáze Evropské ligy. V odvetě 4. předkola prohráli na hřišti Žalgirisu Kaunas 0:1, ale z prvního zápasu si přivezli tříbrankový...

27. srpna 2026  23:26

MotoGP - VC Aragonie 2026 v TV: kde sledovat živě i s Filipem Salačem

Filip Salač během kvalifikace Moto2 na Velkou cenu Británie v Silverstonu.

Poslední srpnový víkend patří další zastávce MS silničních motocyklů, jede ve Velká cena Aragonie ve Španělsku. Naváže Filip Salač na své poslední vítězství v kategorii Moto2? Sledujte přímé přenosy...

27. srpna 2026  23:22

ME ve volejbale žen 2026: Program zápasů, skupiny, kdy hrají Češky

Úvodní utkání české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy v Brně proti...

Mistrovství Evropy ve volejbale žen se po 29 letech vrátilo do České republiky, kde se základní skupina B odehrála v Brně. České reprezentantky v tabulce obsadily 2. místo a v play-off vyzvou...

27. srpna 2026  23:16

Kvalifikace US Open 2026 online: Program, výsledky, Češi

Laura Samson v utkání prvního kola na turnaji WTA v Praze.

Kvalifikace pro tenisové US Open se hraje od 24. do 27. srpna 2026, účastní se jí celkem 10 českých nadějí. Podívejte se na program, výsledky a kde sledovat zápasy živě.

27. srpna 2026  22:20

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

27. srpna 2026  18:59,  aktualizováno  22:04

Překážkáři lámali v Curychu světové rekordy, slaví Dos Santos i Russellová

Americká překážkářka Masai Russellová v Curychu slaví výhru i nový světový...

Na mítinku atletické Diamantové ligy v Curychu padly hned dva překážkářské světové rekordy. Brazilec Alison dos Santos zaběhl 400 metrů překážek za 45,80, Američanka Masai Russellová zvládla...

27. srpna 2026  21:17,  aktualizováno  22:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hradec - Panathinaikos 1:2 po prodl., krutý konec po penaltě v závěru prodloužení

Hradečtí hráči smutní po porážce s Panathinaikosem.

Bojovali, jenže neproměňovali šance. A tak bude královéhradecké fotbalisty vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy hodně mrzet. S řeckým Panathinaikosem srovnali v nastavení minulý týden...

27. srpna 2026  21:45,  aktualizováno  21:53

Volejbalistky uzavřely skupinu ME výhrou nad Bulharskem, v play off vyzvou Švédky

České volejbalistky nastupují k utkání s Bulharkami na mistrovství Evropy.

České volejbalistky uzavřely základní skupinu B na mistrovství Evropy v Brně výhrou nad Bulharskem. To dnes porazily 3:0 po setech 28:26, 25:19 a 25:19 a skupinu zakončily se čtyřmi vítězstvími z...

27. srpna 2026  21:09,  aktualizováno  21:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.