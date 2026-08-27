EuroBasket je pro Čechy zase o krok dál. Po matném výkonu padli v Belgii

Nejlepším střelcem vítězů byl s 22 body Vincent Kesteloot. Double double zaznamenal s 13 body a 11 asistencemi Niels Van Den Eynde.
V neděli od 17:30 přivítají svěřenci trenéra Luboše Bartoně v Praze na Královce Norsko. To je druhým sokem v tříčlenné skupině, z níž postoupí do hlavní části kvalifikace jen vítěz a druhý tým bude mít možnost reparátu.
„Samozřejmě prohra je pro nás nepříjemná. Zápas začal v katastrofální režii, přesně tak, jak nechceme. Neplnili jsme základní věci, které nás zdobily v přípravných zápasech, otázka je proč,“ řekl Bartoň novinářům po utkání.
Český tým se dočkal prvního koše z pole až po třech minutách a 49 sekundách. Do doby, než se to povedlo z podkošového prostoru Martinu Svobodovi, nabral ztrátu 3:9, když Patrick Samoura proměnil dvě šestky a kapitán Martin Peterka jednu.
Domácí pak předvedli desetibodovou šňůru, kterou přerušil dvěma úspěšnými trestnými hody Jan Zídek. Po trojce Andyho van Vlieta už vedli Belgičané o 15 bodů, ale Bartoňův výběr díky trefám z perimetru Zídka a Bálinta do konce první čtvrtiny snížil na 13:24.
Na začátku druhé desetiminutovky hosté poprvé v zápase slavili dvě trefy za sebou díky Zídkově trojce a koši Martina Svobody. Ve 13. minutě faulovaný Matěj Svoboda po úspěšném zakončení dal i šestku a zkorigoval na 21:28, jenže Belgie znovu odskočila osmibodovou šňůrou, kterou podpořili trefami z dálky Van Vliet a Van Den Eynde. Domácí se opět ještě třikrát dostali do náskoku o 15 bodů, před poločasem snížil trefou z perimetru Matěj Svoboda na 33:45.
Po pauze přidali dvě trojky za sebou Ondřej Sehnal a Bálint, čímž se Češi přiblížili na šest bodů. Další pasáž Belgie i přes další úspěšný Sehnalův pokus z dálky ovládla 8:3. A když na Peterkův úspěšný pokus z perimetru domácí odpověděli sedmibodovou sérií, byl rozdíl opět 15 bodů a dále narůstal. Po čtvrté trojce Van Vlieta v utkání to bylo po třetí čtvrtině už 70:52.
Po další střele z dálky Van Den Eyndeho vedli Belgičané nejvyšším náskokem v utkání o 21 bodů. O zkorigování stavu na 63:75 se postaral 11 českými body za sebou Bálint, domácí ale šesti body v řadě opět odskočili. Bálint svou pátou trojkou večera snížil na 72:82, v závěru po zaváhání domácích snadno zkorigoval Peterka na osmibodový rozdíl, ale trojkou s klaksonem zakončil zápas Van Den Eynde.
„Byly tam od nás nějaké záblesky během zápasu, ale myslím si, že soupeř nás předčil ve všech směrech. Náš útok stojí a padá se střelbou z dálky, jakmile se trefíme, tak vypadáme dobře, jakmile ne, tak nemáme víc co nabídnout. Máme to, co máme. Mě akorát mrzí, že jsme hráli trochu jinak v přípravě, než jsme hráli dneska. Můžeme se o tom bavit, zápas je hotový, deficit jedenácti bodů není konec světa,“ uvedl Bartoň.
Na lavičce Belgie si připsal výhru dočasný kouč Lionel Bosco, který nahradil odvolaného Juliena Mahého. „Předkvalifikace je ošemetná věc, neměli jsme moc žádný skauting a je vidět, že nový dočasný kouč udělal dobrou práci. Belgičani hráli naplno, hráli houževnatě a využili naší slabší chvilky,“ podotkl Bartoň, který se stejně jako jeho protějšek potýkal s absencemi opor.
V neděli budou hrát Češi poprvé v historii s Norskem. „Opět jdeme do zápasu, aniž bychom věděli něco víc o soupeři. Kluci se musí zotavit, je potřeba se na to připravit, dát si jeden dobrý trénink na Královce a jdeme dál,“ dodal český kouč.
Předkvalifikace o EuroBasket mužů 2029
Utkání skupiny G v Ostende
Belgie - Česko 92:81 (24:13, 45:33, 70:52)
Fauly: 26:27. Trestné hody: 24/17 - 29/22. Trojky: 9:11. Doskoky: 44:37.