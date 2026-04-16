Hlavní roli sehrál Tyrese Maxey, který nastřílel 31 bodů a v závěru čtvrté čtvrtiny šňůrou sedmi bodů definitivně zlomil odpor Magic.
Stephen Curry pomohl Golden State do dalšího kola 35 body a po výhře 126:121 nad Los Angeles Clippers se Warriors mohou připravovat na duel s Phoenix Suns. Jejího vítěze čeká nejlepší tým dlouhodobé části a obhájce titulu Oklahoma City Thunder. Curry, jenž do začátku dubna marodil dva měsíce s kolenem, měl v poločase jen osm bodů, ve druhé části si však připsal bodů 27 a dovedl tým k vítězství.
Lídrovi Philadelphie Maxeymu pomohli zejména bahamský nováček V. J. Edgecombe s 19 body a 11 doskoky, zatímco pod košem zaskočil za Embiida Andre Drummond, autor 14 bodů a 10 doskoků. Orlando se v závěru čtvrté části přiblížilo na jediný bod, ale koncovku nezvládlo. K výhře mu nepomohlo ani 34 bodů Desmonda Banea. Druhou šanci budou mít Magic pátek doma proti Charlotte Hornets, na vítěze už čeká v prvním kole play off Detroit Pistons.
V Los Angeles se Clippers neustále přetahovali s basketbalisty Golden State, kteří ještě na začátku čtvrté čtvrtiny ztráceli až 13 bodů. Necelé tři minuty už jen jeden a Curryho trojka poslala hosty definitivně do vedení. K postupu v poslední části pomohl výrazně i Al Horford, jenž trefil všechny čtyři trojky.
„Máme hráče, kteří umí vystřelit odkudkoli, a když jde o velký moment, tak to prostě ukážou,“ pochvaloval si Curry.
Ve třetí čtvrtině musel do hry nastoupit náhradní rozhodčí, protože Ben Taylor se zranil a nemohl pokračovat.
