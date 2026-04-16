Curry řídil další velký zvrat. Philadelphia je v play off, vystřílela si sérii s Bostonem

  8:44aktualizováno  9:05
Philadelphia 76ers zvládli předkolo play off NBA a po výhře 109:97 nad basketbalisty Orlando Magic nastoupí v osmifinále proti Boston Celtics. Sixers uspěli i bez své největší hvězdy Joela Embiida, jenž je po operaci slepého střeva, ale už se připojil k týmu a sledoval utkání z lavičky.
Stephen Curry (30) z Golden State Warriors se stal hráčem zápasu s LA Clippers,...

Stephen Curry (30) z Golden State Warriors se stal hráčem zápasu s LA Clippers, cenu mu předává mladší bratr Seth Curry. | foto: Jayne Kamin-OnceaReuters

Draymond Green (vlevo) z Golden State Warriors a Brook Lopez z Los Angeles...
Steve Ballmer, majitel Los Angeles Clippers, se znepokojením sleduje konec...
Wendell Carter Jr. (nahoře) z Orlando Magic zakončuje na koš Philadelphia...
Franz Wagner (vpravo) z Orlando Magic zakončuje na koš Philadelphia 76ers,...
Hlavní roli sehrál Tyrese Maxey, který nastřílel 31 bodů a v závěru čtvrté čtvrtiny šňůrou sedmi bodů definitivně zlomil odpor Magic.

Stephen Curry pomohl Golden State do dalšího kola 35 body a po výhře 126:121 nad Los Angeles Clippers se Warriors mohou připravovat na duel s Phoenix Suns. Jejího vítěze čeká nejlepší tým dlouhodobé části a obhájce titulu Oklahoma City Thunder. Curry, jenž do začátku dubna marodil dva měsíce s kolenem, měl v poločase jen osm bodů, ve druhé části si však připsal bodů 27 a dovedl tým k vítězství.

Momenty ze zápasu Philadelphia – Orlando:

Lídrovi Philadelphie Maxeymu pomohli zejména bahamský nováček V. J. Edgecombe s 19 body a 11 doskoky, zatímco pod košem zaskočil za Embiida Andre Drummond, autor 14 bodů a 10 doskoků. Orlando se v závěru čtvrté části přiblížilo na jediný bod, ale koncovku nezvládlo. K výhře mu nepomohlo ani 34 bodů Desmonda Banea. Druhou šanci budou mít Magic pátek doma proti Charlotte Hornets, na vítěze už čeká v prvním kole play off Detroit Pistons.

V Los Angeles se Clippers neustále přetahovali s basketbalisty Golden State, kteří ještě na začátku čtvrté čtvrtiny ztráceli až 13 bodů. Necelé tři minuty už jen jeden a Curryho trojka poslala hosty definitivně do vedení. K postupu v poslední části pomohl výrazně i Al Horford, jenž trefil všechny čtyři trojky.

Stephen Curry v zápase s LA Clippers:

„Máme hráče, kteří umí vystřelit odkudkoli, a když jde o velký moment, tak to prostě ukážou,“ pochvaloval si Curry.

Ve třetí čtvrtině musel do hry nastoupit náhradní rozhodčí, protože Ben Taylor se zranil a nemohl pokračovat.

Střídání rozhodčího v zápase Clippers – Warriors:

NBA – předkolo play off

Východní konference – souboj 7. a 8.:
Philadelphia 76ers - Orlando Magic 109:97

Západní konference – souboj 9. a 10:
LA Clippers - Golden State Warriors 121:126

Curry řídil další velký zvrat. Philadelphia je v play off, vystřílela si sérii s Bostonem

Stephen Curry (30) z Golden State Warriors se stal hráčem zápasu s LA Clippers,...

Philadelphia 76ers zvládli předkolo play off NBA a po výhře 109:97 nad basketbalisty Orlando Magic nastoupí v osmifinále proti Boston Celtics. Sixers uspěli i bez své největší hvězdy Joela Embiida,...

