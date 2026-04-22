Palyza a Svoboda v ráži, o ostravské výhře nad Olomouckem však rozhodl Godwin

  20:50
Ostravští basketbalisté vyhráli úvodní duel v sérii předkola nad Olomouckem 81:77 a přiblížili se účasti v play off. Série se hraje na dvě výhry, druhý zápas je na programu v pátek v hale Hanáků.
Lukáš Palyza (v bílém) z Ostravy přihrává v zápase s Olomouckem. | foto: NH Ostrava

Dominik Žák (vlevo) z Olomoucka útočí v zápase s Ostravou, brání ho Pavel Novák.
Samuel Godwin z Ostravy zakončuje na koš Olomoucka přes Lamba Autreyho.
Adam Číž z Ostravy uniká v zápase s Olomouckem, brání ho Lamb Autrey.
Lamb Autrey z Olomoucka střílí na koš NH Ostrava, brání Samuel Godwin.
Mezi Novou hutí a Olomouckem v dlouhodobé fázi platilo, že vyhrává domácí tým, a pravidlo se potvrdilo, byť se rozhodlo až v úplném závěru. V úvodu poslední části ještě vedli hosté o šest bodů 63:57, což byl vůbec nejvyšší rozdíl ve vyrovnaném duelu.

Domácí tým dostaly do kontaktu trojky Michala Svobody a kapitána Lukáše Palyzy. Na začátku poslední minuty zlomil nerozhodný stav 75:75 ve prospěch Ostravy Samuel Godwin, sám pak ještě dalším dvoubodovým košem zvýšil a hosté už na obrat neměli.

Palyza se Svobodou se postarali o 9 z 12 ostravských trojek (5+4), první jmenovaný byl nejlepším střelcem zápasu s 27 body. Godwin zaznamenal double double za 10 bodů i doskoků. Střeleckým lídrem Olomoucka byl se 17 body Marek Nelson.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

Předkolo play off - 1. zápas

NH Ostrava – BK Olomoucko 81:77 (21:19, 42:42, 57:61)
Nejvíce bodů: Palyza 27, Cole 19, Michal Svoboda 16, Godwin 10, Cato 7 - Nelson 17, Kvapil 16, Andre 13, Autrey, Filewich a Šiška po 8.

