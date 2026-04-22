Palyza a Svoboda v ráži, o ostravské výhře nad Olomouckem však rozhodl Godwin

Mezi Novou hutí a Olomouckem v dlouhodobé fázi platilo, že vyhrává domácí tým, a pravidlo se potvrdilo, byť se rozhodlo až v úplném závěru. V úvodu poslední části ještě vedli hosté o šest bodů 63:57, což byl vůbec nejvyšší rozdíl ve vyrovnaném duelu.
Domácí tým dostaly do kontaktu trojky Michala Svobody a kapitána Lukáše Palyzy. Na začátku poslední minuty zlomil nerozhodný stav 75:75 ve prospěch Ostravy Samuel Godwin, sám pak ještě dalším dvoubodovým košem zvýšil a hosté už na obrat neměli.
Palyza se Svobodou se postarali o 9 z 12 ostravských trojek (5+4), první jmenovaný byl nejlepším střelcem zápasu s 27 body. Godwin zaznamenal double double za 10 bodů i doskoků. Střeleckým lídrem Olomoucka byl se 17 body Marek Nelson.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
Předkolo play off - 1. zápas
NH Ostrava – BK Olomoucko 81:77 (21:19, 42:42, 57:61)