Písečtí Sršni bodli po půli, v předkole play off využili i dvoutisícovou podporu

  19:42
Písečtí basketbalisté porazili v úvodním utkání předkola play off USK Praha 78:65, ač první půli nezvládli. Hraje se na dvě výhry, Sršni tak mohou stvrdit postup ve čtvrtek na Folimance.
Josef Svoboda z Písku v utkání předkola s USK Praha

Josef Svoboda z Písku v utkání předkola s USK Praha

Basketbalisté USK Praha nastupují k zápasu, s číslem 7 Cortesao Joao Eduardo.
Hudební show doprovází tu basketbalovou, Písek žije předkolem play off Maxa NBL.
Před zápasem ligového předkola v Písku koncertoval Jakub Děkan.
Martin Svoboda z Písku je zraněný, přesto má coby reprezentant co povědět.
12 fotografií

Písek, jenž klesl na sedmé místo tabulky a tím i do předkola až v závěrečném kole nadstavby, potěšil výhrou více než dva tisíce diváků na místním zimním stadionu.

Po vyhrané úvodní čtvrtině favorit vypadl v druhé části z tempa a v poločase prohrával 39:40, v druhé půli si ale došel pro jasnou výhru.

„Nechci úplně říct, že jsme USK podcenili, ale nastoupili jsme do zápasu s takovou lehkostí, byli jsme hrozně měkcí. To byla jediná chyba, kterou bych nám vytknul, protože pak se to s námi vezlo,“ řekl České televizi domácí Josef Svoboda, s 20 body nejlepší střelec zápasu.

„První výhra je hrozně důležitá, už jen to, že to bylo tady na zimáku před tolika lidmi. Ale pořád je to první krok a ve čtvrtek musíme vyhrát na Folimance,“ burcoval dvacetiletý křídelník.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

Předkolo play off - 1. zápas

Sršni Photomate Písek - USK Praha 78:65 (26:18, 39:40, 60:50)
Nejvíce bodů: Josef Svoboda 20, Karlovský 19, Šlechta 8, Sýkora 7 - Šafařík a Wright po 13, Švec 12, Tainamo 11, Šafarčík 7.

Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí

Alica Schmidtová, Berlín, 2024

Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Strýcová zvládla na Bostonském maratonu osobák. Běželi i Clintonová a Chára

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí večer vyjímaly i...

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí...

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volné dny po náročné sezoně?

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volno po sezoně?

Od konce biatlonové sezony uplynul téměř měsíc a většina závodnic Světového poháru si po náročném programu dopřává zasloužené volno, než se znovu naplno pustí do přípravy na další ročník. Některé...

ONLINE: Jihlava - Litvínov 1:2, vyrovnaný stav vydržel jen minutu. Hosté opět vedou

Sledujeme online
Litvínovský útočník David Kaše trefuje pravý horní roh branky Adama Berana z...

Baráž o hokejovou extraligu pokračuje třetím zápasem. Jihlava se po úvodních dvou porážkách poprvé představuje doma a pokouší se sérii zdramatizovat, Litvínov naopak bojuje o mečbol. Utkání od 19...

21. dubna 2026  18:50,  aktualizováno  20:10

ONLINE: Karviná - Baník 0:0, derby v semifinále poháru. Kdo postoupí dál?

Sledujeme online
Dennis Owusu z Baníku bojuje v pokutovém území Karviné o míč s karvinským...

Prvním finalistou se stal Jablonec, teď pozná domácí fotbalový pohár i toho druhého. Karviná hraje doma o postup v derby s ostravským Baníkem, zápas má výkop ve 20 hodin a sledovat ho můžete v...

21. dubna 2026  19:45,  aktualizováno  20:02

Češky proti světovým hvězdám. Ve skupině na MS v Berlíně je čeká USA, Čína a Itálie

České basketbalistky nastupují k utkání s Mali v kvalifikaci o MS.

České basketbalistky se na zářijovém mistrovství světa v Berlíně utkají v základní skupině D s obhájkyněmi triumfů z minulých čtyř šampionátů Spojenými státy americkými, Itálií a Čínou. Rozhodl o tom...

21. dubna 2026  19:09,  aktualizováno  19:57

Písečtí Sršni bodli po půli, v předkole play off využili i dvoutisícovou podporu

Josef Svoboda z Písku v utkání předkola s USK Praha

Písečtí basketbalisté porazili v úvodním utkání předkola play off USK Praha 78:65, ač první půli nezvládli. Hraje se na dvě výhry, Sršni tak mohou stvrdit postup ve čtvrtek na Folimance.

21. dubna 2026  19:42

Reklama na házenou. Semifinále extraligy vygraduje pátým zápasem Zubří v Karviné

Čtvrtý zápas semifinále extraligy házené mezi domácím Zubří a Karvinou...

Bude mít finále extraligy házenkářů poosmé v řadě stejné obsazení, nebo se v něm poprvé v historii střetnou Zubří s Plzní? Soupeře Západočechů určí až závěrečný pátý zápas ve středu v Karviné. „To je...

21. dubna 2026  19:31

Mexické fotbalisty bude po MS trénovat bývalý hvězdný obránce Márquez

Mexický fotbalista Rafael Márquez během utkání světového šampionátu proti...

Mexické fotbalisty bude po mistrovství světa, na němž se střetnou ve skupině s Českem, trénovat bývalý vynikající obránce Rafael Márquez. Jeden z nejlepších hráčů v historii země je aktuálně u...

21. dubna 2026  19:17

Jablonec - Ml. Boleslav 1:0, domácí jsou prvním finalistou MOL Cupu. Rozhodl Jawo

Lamin Jawo, jediný úspěšný střelec v semifinále, slaví postup Jablonce do...

Domácí fotbalový pohár MOL Cup už zná prvního účastníka letošního finále. Po úterní výhře si 20. května o celkový triumf zahrají hráči Jablonce, kteří na domácím hřišti svalili bezzubou Mladou...

21. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  19:15

Do extraligy míří lotyšský reprezentant. Boleslav podepsala útočníka Gavarse

Felikss Gavars proniká do útočného pásma přes Jiřího Ticháčka v zápase na MS do...

Hokejisty extraligové Mladé Boleslavi posílí lotyšský reprezentační útočník Felikss Gavars. Třiadvacetiletý účastník mistrovství světa v roce 2024 se s Bruslaři připravoval již loni v létě, následně...

21. dubna 2026  18:54

Malinin ohromuje třemi salty v řadě. Moje svěřenkyně udělá čtyři, tvrdí Pljuščenko

Ilia Malinin na závěrečné exhibici MS v Praze

Krasobruslař Ilia Malinin znovu vzbudil pozornost fanoušků po celém světě poté, co v exhibičním programu předvedl tři salta vzad za sebou. Videa s jeho výkonem okamžitě obletěla sociální sítě a...

21. dubna 2026  18:33

Yamal, Sabalenková i česká hvězda. Kdo zazářil na sportovních Oscarech?

Laureus World Sports Award 2026

Pondělní večer v Madridu patřil udílení prestižních sportovních cen Laureus World Sports Awards 2026. Ocenění, které také bývá označováno jako „sportovní Oscary“, každoročně přitahuje ty největší...

21. dubna 2026  17:31

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Budou mít Slovinci posilu díky Dončičovi? Američan se pochlubil: Pas už jsem dostal

Slovinská radost v podobě dua Luka Dončič (77) a Jaxson Hayes z Los Angeles...

Loni na podzim směle vyhlásil: „S Lukou Dončičem se mi hraje skvěle, chtěl bych s ním nastupovat i v reprezentaci!“ Nyní je vize amerického pivota Jaxsona Hayese z LA Lakers blízko k naplnění. „Už...

21. dubna 2026  16:39

Žovinec o Kladnu: Snažil jsem se o extraligu, nevyšlo to. A Piráti? Půjdou nahoru

Za pukem spěchá Marek Ďaloga, pronásleduje ho Dušan Žovinec z Kladna.

V nabitém kádru Rytířů letos odehrál formou střídavých startů 20 zápasů a dal šest gólů, přesto se hokejový obránce Dušan Žovinec stálého angažmá v Kladně ani v jiném extraligovém týmu nedočkal....

21. dubna 2026  16:20

