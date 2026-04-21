Písečtí Sršni bodli po půli, v předkole play off využili i dvoutisícovou podporu

Písek, jenž klesl na sedmé místo tabulky a tím i do předkola až v závěrečném kole nadstavby, potěšil výhrou více než dva tisíce diváků na místním zimním stadionu.
Po vyhrané úvodní čtvrtině favorit vypadl v druhé části z tempa a v poločase prohrával 39:40, v druhé půli si ale došel pro jasnou výhru.
„Nechci úplně říct, že jsme USK podcenili, ale nastoupili jsme do zápasu s takovou lehkostí, byli jsme hrozně měkcí. To byla jediná chyba, kterou bych nám vytknul, protože pak se to s námi vezlo,“ řekl České televizi domácí Josef Svoboda, s 20 body nejlepší střelec zápasu.
„První výhra je hrozně důležitá, už jen to, že to bylo tady na zimáku před tolika lidmi. Ale pořád je to první krok a ve čtvrtek musíme vyhrát na Folimance,“ burcoval dvacetiletý křídelník.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
Předkolo play off - 1. zápas
Sršni Photomate Písek - USK Praha 78:65 (26:18, 39:40, 60:50)