Satoranský odstoupil, Barcelona padla v Monaku a do play off Euroligy se nepodívá

Autor: ,
  22:09
Basketbalistům FC Barcelona končí sezona v Eurolize. V rozhodujícím utkání předkola podlehli na palubovce AS Monako 70:79. Nepomohlo jim ani 12 bodů Jana Veselého. Tomáš Satoranský zápas nedohrál, po 10 minutách odstoupil údajně kvůli potížím se zády.

Jan Veselý z FC Barcelona se raduje na palubovce Partizanu. | foto: Shutterstock Editorial / Profimedia

Barcelona nestačila na Monako v obou zápasech v základní části a neuspěla ani tentokrát. Prohrávala prakticky celé utkání, v úvodu druhého poločasu ztrácela až 18 bodů. Veselý byl třetím nejlepším střelcem Barcelony po Willu Clyburnovi (16) a Tornike Šengelijovi (14).

Monako táhl s 16 body Daniel Theis. Double double za 13 bodů a 10 asistencí předvedl Američan Mike James, nejlepší střelec v historii Euroligy, jenž před zápasem potvrdil, že knížecí klub po pěti letech opustí.

Ve čtvrtfinále se Monako utká s Olympiakosem Pireus.

Euroliga basketbalistů

Předkolo play off - o 8. místo

AS Monako - FC Barcelona 79:70 (za hosty Veselý 12 bodů, 3 doskoky, 2 asistence, Satoranský 0 bodů)

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

24. dubna 2026  22:14

Satoranský odstoupil, Barcelona padla v Monaku a do play off Euroligy se nepodívá

Jan Veselý z FC Barcelona se raduje na palubovce Partizanu.

Basketbalistům FC Barcelona končí sezona v Eurolize. V rozhodujícím utkání předkola podlehli na palubovce AS Monako 70:79. Nepomohlo jim ani 12 bodů Jana Veselého. Tomáš Satoranský zápas nedohrál, po...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

