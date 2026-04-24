Ostrava nasázela v Olomouci stovku, vybojovala si sérii s Nymburkem

Posledním čtvrtfinalistou play off basketbalové ligy mužů se stala Ostrava. V předkole zvládla i druhý zápas s Olomouckem, loňského bronzového medailistu porazila na jeho hřišti 102:71. Soupeřem Nové huti bude hlavní favorit Nymburk, který usiluje o 21. titul.
Michal Svoboda z NH Ostrava na palubovce Olomoucka, brání ho Dominik Žák. | foto: BK Olomoucko

První zápas série s Olomouckem vyhrála Ostrava doma 81:77 a na Hané nedali svěřenci Adama Cholevy soupeři šanci. Nejlepším střelcem zápasu byl Dominik Heinzl, jenž stihl za necelých 20 minut na hřišti dát 20 bodů. K tomu si připsal devět doskoků. O bod méně nastřílel jeho spoluhráč Keenon Cole.

„První poločase nebyl vůbec snadný, jak by mohlo naznačovat konečné skóre. Rozhodla až třetí čtvrtina a její závěr, kdy se z půlky trefil Lukáš Palyza. To byl hřebíček. Na domácích hráčích pak bylo vidět, že už nemají síly na obrat,“ řekl kouč Choleva. „Mám radost, že se nám vrátil po zranění Mikuláš Čank, i z toho, že jsme postoupili ve dvou zápasech. Teď se budeme chystat na Nymburk, uvidíme, jak se nám to podaří.“

Ostrava se utkala s Nymburkem ve čtvrtfinále i loni a prohrála 0:4 na zápasy.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

Předkolo play off - 2. zápas

BK Olomoucko - NH Ostrava 71:102 (20:25, 42:50, 58:76)
Nejvíce bodů: Autrey 15, Andre 13, Goga 11, Nelson 9, Šiška 7 - Heinzl 20, Cole 19, Palyza a Michal Svoboda po 16, Cato 13, Godwin 7. Konečný stav série: 0:2.

Ostrava nasázela v Olomouci stovku, vybojovala si sérii s Nymburkem

