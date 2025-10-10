KP Brno vyhrálo předehrávku v Hradci Králové, bodově vynikla Martišková

Brňanky si dva dny po domácí porážce od Montpellieru v Evropském poháru pomohly dvanácti trojkami proti pouhým pěti domácím. Zpoza oblouku se trefilo osm hráček hostujícího týmu, nejlepší střelkyní byla s 16 body bývalá královéhradecká basketbalistka Eliška Žílová.
V domácím dresu dala 18 bodů slovenská rozehrávačka Natálie Martišková, Kristýna Brabencová zaznamenala double double za 15 bodů a 12 doskoků. Lvice doplatily i na 11 neproměněných trestných hodů.
Basketbalová Chance liga žen
4. kolo
Hradec Králové - KP Brno 74:81 (27:29, 43:45, 57:62)