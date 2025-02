Bez opor, ne bez výhry. Nymburský lídr oplatil Slunetě příkoří, nadělil jí stovku

Vrátí se ruské kluby do Euroligy? Musíme napravit křivdu, tvrdí srbský funkcionář

Už od příští sezony by se do mužské basketbalové Euroligy, nejprestižnější soutěže na kontinentu, mohly vrátit ruské kluby. „Jsem si čím dál jistější, že se to stane. Sledujete, co se v posledních 48...