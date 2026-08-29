Rozkolísanost na Blízkém východě připravuje izraelské basketbalové celky o domovskou palubovku už několikátou sezonu. Bydlení v Tel Avivu za těchto podmínek navíc neoslovuje ani mnohé zahraniční posily. Přední týmy proto hledají azyl. A Praha se jeví jako volba takřka ideální.
„Nabízí blízkost letiště, dobré zázemí, má vyřešenou bezpečnost a dobrou pověst u židovské komunity,“ vyjmenuje klady Michael Šob, generální sekretář České basketbalové federace, který s plánem izraelskému velkoklubu vypomáhal na přelomu června a července. Tehdy bylo stěhování aktuální.
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Potvrzeno. Satoranský se po odchodu z Barcelony upsal izraelskému Hapoelu
Jediný, zato dost klíčový problém představuje absence vhodné haly pro špičkové zápasy. Jistě, nabízí se O2 arena. Ovšem do jejího programu by se Euroliga vměstnala nejdřív za dva roky.
„Na rozdíl od amerických hal, ve kterých má sport prioritu a doplňuje ho vše ostatní, je tomu v Evropě naopak. Sport se trefuje mezi koncerty a další akce,“ vysvětluje Šob. „Sám vím, jak jsou jednání s O2 arenou komplikovaná. Halu je nutné zamluvit na tři dny,“ dodává funkcionář.
Česko jako domov
Česko je příznivou lokalitou pro izraelské kluby dlouhodobě. Nejen proto, že se tu Maccabi cítilo jako doma během euroligového Final Four, které v roce 2006 hostila Praha. V minulých sezonách zvolily opavský azyl pro Ligu mistrů kluby Maccabi Ramat Gan a Bnei Penlink Herzliya.
Náhradní varianta v podobě bubenečské Sportovní haly Fortuna, sloužící především sparťanským hokejistům jako tréninkové zázemí, rovněž rychle padla.
Na stánku z roku 1962 ocenila delegace Hapoelu především historické hodnoty. „Když tu halu viděli, konstatovali, že jako muzeum dobrá,“ krčí rameny Šob.
„V Praze prostě chybí míčová hala s důstojnou kapacitou pro mezinárodní soutěže a utkání. Máme jedinou hokejovou arénu, která je pro míčové sporty nevhodná a její program prakticky vylučuje její využití,“ shrnuje.
Další nabízené alternativy jako Liberec, Pardubice či Kladno odmítli Izraelci také. Praha, nebo nic.
Slavia v Pardubicích
Na chybějící infrastrukturu v metropoli doplácí i Slavia Praha NBK. Český šampion svou postnymburskou kapitolu zahájí utkáními Ligy mistrů v pardubické enteria areně.
A protože jim nevyšlo ani následné koketování s Vídní, i pro nadcházející sezonu budou doma v bulharské Sofii.
V prvních týdnech jednání o Satoranského příchodu z FC Barcelona byla představa domácího prostředí v Praze dokonce jedním z hlavních lákadel. Smlouvu s Izraelci nakonec zkušený český rozehrávač podepsal i s vidinou stěhování do Sofie.
V rodné Praze se tak Satoranský po 17 letech v klubovém dresu nepředstaví. Na konci října s ním čeští příznivci pětatřicáté narozeniny neoslaví. Závěrečnou fázi jeho euroligové kariéry neuvidí. A jeho dalším posunům v historické tabulce asistencí nezatleskají.
Hapoel by nebyl nutně lákadlem jen pro českého fajnšmekra. Nepyšní se sice nejzvučnější značkou, i ve svém městě zaostává za Maccabi. Na národní tituly to mají 5 ku 58 a také letos byl Hapoel tím poraženým finalistou. Zato plane ambicemi tenhle příběh zvrátit.
Po nováčkovské sezoně, kdy se v euroligovém pořadí pohyboval na horních pozicích a nakonec ve čtvrtfinále nestačil na Real Madrid, znovu vyšperkuje svůj rozpočet a tím pádem i soupisku. Částka 76 milionů eur (1,83 miliardy korun) už se pohybuje na úrovni řeckých gigantů Panathinaikosu a Olympiakosu, před Realem, Barcelonou či Fenerbahce.
Euroliga na Balkáně
Zatímco Hapoel nakonec zůstává doma v Areně 888 v Sofii, jeho rival Maccabi bude opět působit v legendární bělehradské hale Pionir, oficiálně nazývané Hala Aleksandra Nikoliče.
Majitelé si své žhnoucí ambice mohou dovolit hasit i takovými výdaji. Hlavní podílník Ofer Yannay sice „jen“ dolarový půlmiliardář, ovšem na miliardářský klub posouvá další z vlastníků Alan Howard.
A jestliže do Satoranského investuje Hapoel odhadem 1,5 milionu dolarů za sezonu, srbskou hvězdu Vasilijeho Miciče nalákal na takřka šest milionů a učinil z něj nejlépe placeného hráče Euroligy.
Špičkové platy pobírají i americké posily Elijah Bryant, Daniel Oturu či Zach LeDay. Jacob Toppin, podobně skvělý atlet jako jeho starší bratr Obi a účastník NBA Slam Dunk Contest v roce 2024, taky nebude hrát zadarmo.
Nadstandardní příjem drží v klubu řeckého trenéra Dimitrise Itudise, jenž v minulosti dovedl ke dvěma euroligovým titulům CSKA Moskva.
Fanoušci úspěchu mohli mít v Praze pré.
A možná by přijel i Dennis Rodman. Elitnímu doskakovači a členovi Síně Slávy totiž spolumajitel Yannay nabídl 100 tisíc dolarů za jednorázovou lekci v této dovednosti.