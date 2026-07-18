Ronaldo pro Slavii. Do Prahy za Ligou mistrů míří haitský reprezentant

Rodák z floridského Orlanda už má v Evropě za sebou angažmá v Řecku, Srbsku, Německu a Izraeli, naposledy působil v závěru minulé sezony v Iraklisu Soluň.
V Psychiku Atény získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče i střelce druhé řecké ligy a k nejlepším kanonýrům patřil i na angažmá v Čačaku, Bambergu a Ramat Ganu. Při předchozím působení v univerzitním basketbalu byl oporou Buffala.
„Měl by skvěle zapadnout do našeho herního stylu a do tempa, kterým chceme hrát. Jde o extrémně rychlého hráče. Zároveň jde o hráče, který má zkušenosti z této úrovně, ale zároveň je velmi hladový. To je pro nás hodně důležité,“ uvedl na adresu reprezentanta Haiti trenér Slavie Oren Amiel.
První zahraniční posila v klubu doplnila čtveřici českých hráčů. Na angažmá v Nymburce budou navazovat dosavadní kapitán mistrovského celku Martin Kříž a další reprezentanti Vojtěch Hruban a David Böhm, který v minulé sezoně hrál i za Slavii. V nové organizaci bude pokračovat i dosavadní kapitán pražského celku Radovan Mrázek.