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Portland v NBA znovu vyhrál, Krejčí přispěl dvěma doskoky. Knicks podruhé ztratili

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  9:38
Hráči Sacramenta hlídají Sidyho Cissoka (91) z Portlandu v zápase NBA.

Hráči Sacramenta hlídají Sidyho Cissoka (91) z Portlandu v zápase NBA. | foto: Dennis Lee-Imagn Images

Isaiah Collier (8) z Utahu střílí na koš New Orleans v zápase NBA.
Brook Lopez z LA Clippers se snaží překonat soupeře z Los Angeles Lakers.
Podkošová momentka ze zápasu NBA mezi Bostonem a New York Knicks'.
Momentka ze zápasu NBA mezi Houstonem a San Antoniem.
7 fotografií
Basketbalisté Portlandu uspěli i ve druhém utkání nové sezony NBA. Na palubovce Sacramenta zvítězili 128:120, ačkoli prohrávali i o dvanáct bodů. Vít Krejčí strávil na hřišti tři a půl minuty, během nich si připsal dva obranné doskoky a jeden neúspěšný pokus za tři body.

Krejčí nastoupil do zápasu ve druhé polovině druhé čtvrtiny. Pomoct stáhnout náskok Kings se mu ale nepodařilo, jeho tým naopak nabral ztrátu dalších čtyř bodů. Klíčová pro Portland byla třetí část, kterou vyhrál 44:26 a nakročil k vítězství.

Lídrem Blazers byl Dani Avdija s 26 body, po 19 bodech přidali Damian Lillard a Toumani Camara. Domácím nepomohl ani triple double Domantase Sabonise za 27 bodů, 19 doskoků a 10 asistencí. Darius Accuff Jr. nastřílel 33 bodů.

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I druhý zápas nové sezony prohrálo Miami, Detroitu podlehlo 111:128. Nepomohla ani hvězdná posila Janis Adetokunbo, jenž nasbíral 36 bodů a 12 doskoků. V prvním duelu měl jen o bod méně.

„Chceme, aby to fungovalo, a to nejen pro Janise, ale pro nás všechny. A dostaneme se k tomu, pouze jsme si mysleli, že to dokážeme dříve,“ řekl trenér Erik Spoelstra. Pistons vedl s 23 body John Collins, 19 bodů a 11 doskočených míčů zaznamenal Paul Reed.

Také Jayson Tatum nasbíral 36 bodů a pomohl Bostonu k výhře 107:103 nad úřadujícími šampiony New York Knicks. Celtics o výhře rozhodli ve třetí čtvrtině, kterou ovládli 33:24, a vedli až o 12 bodů. Obhájci titulu v zápase ztratili 18 míčů. Opírali se hlavně o Karla-Anthonyho Townse, jenž si připsal 22 bodů a 10 doskoků. O.G. Anunoby s Milesem McBridem nastříleli po 20 bodech, Jalen Brunson dal 19 bodů. Knicks prohráli i druhé utkání v sezoně, Boston si bilanci vylepšil na 1-1.

Podkošová momentka ze zápasu NBA mezi Bostonem a New York Knicks'.

Druhou porážku utrpělo také favorizované San Antonio, které podlehlo Houstonu 110:114. Hrdinou zápasu se stal Amen Thompson, který za stavu 110:112 zablokoval střelu Victora Wembanyamy necelou sekundu před koncem. Francouzský tahoun Spurs jinak zářil s 25 body a 13 doskoky, 20 bodů přidal Dylan Harper. Hosty vedli s 29 body Alperen Sengün a s 20 body Kevin Durant a Thompson, který měl i 10 doskoků.

V derby o Los Angeles kralovali Lakers, které k výhře 125:117 dovedli 28 body a devíti asistencemi Austin Reaves, 23 body Luka Dončič a 22 body nebo osmi doskoky Walker Kessler. Clippers, kteří nechali soupeře střílet s úspěšností 58 procent, spoléhali na autora 26 bodů Dariuse Garlanda a Brooka Lopeze, jenž dal 22 bodů.

Dallas porazil Indianu 121:105, když vedl až o 37 bodů. S poraněným ramenem přitom musel už po 17 minutách odstoupit devatenáctiletý Cooper Flagg. Nejlepší nováček minulé sezony předtím stihl dát 14 bodů. Druhý triumf v ročníku si připsalo rovněž Toronto, které ve Washingtonu vyhrálo 112:102 i díky 28 bodům Scottieho Barnese či 23 bodům R.J. Barretta.

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