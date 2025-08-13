Čtyři miliardy dolarů pro charitu. Majitel Carolina Hurricanes kupuje Portland z NBA

  21:12
O basketbalový klub zámořské NBA Portland Trail Blazers má zájem Tom Dundon, který už vlastní tým NHL z Caroliny. Podle ESPN se již dohodl na prodeji se správci majetku dosavadního majitele Paula Allena. Cena by měla přesáhnout čtyři miliardy dolarů (přes 83 miliard korun), klub by měl i nadále působit v Portlandu.
Transakci ještě bude muset schválit vedení NBA.

Výtěžek z prodeje by měl jít na charitu. Allen, mimochodem spoluzakladatel Microsoftu, jenž v roce 2018 zemřel, totiž chtěl, aby jeho sportovní majetky byly postupně prodány a zisky použity na dobročinné účely.

Rekordní účtenka. „Stačilo“ 6,1 miliardy dolarů a Boston Celtics mění majitele

Před dvěma lety se o koupi šampiona NBA z roku 1977, který v posledních čtyřech sezonách skončil vždy už v základní části, neúspěšně ucházel Phil Knight, spoluzakladatel společnosti Nike.

Allen koupil Trail Blazers v roce 1988 za 70 milionů dolarů (asi 1,6 miliardy korun). Vlastnil také tým amerického fotbalu Seattle Seahawks a měl čtvrtinový podíl ve fotbalovém klubu Seattle Sounders.

Čtyři miliardy dolarů pro charitu. Majitel Carolina Hurricanes kupuje Portland z NBA

O basketbalový klub zámořské NBA Portland Trail Blazers má zájem Tom Dundon, který už vlastní tým NHL z Caroliny. Podle ESPN se již dohodl na prodeji se správci majetku dosavadního majitele Paula...

