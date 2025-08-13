Čtyři miliardy dolarů pro charitu. Majitel Carolina Hurricanes kupuje Portland z NBA

Transakci ještě bude muset schválit vedení NBA.
Výtěžek z prodeje by měl jít na charitu. Allen, mimochodem spoluzakladatel Microsoftu, jenž v roce 2018 zemřel, totiž chtěl, aby jeho sportovní majetky byly postupně prodány a zisky použity na dobročinné účely.
Před dvěma lety se o koupi šampiona NBA z roku 1977, který v posledních čtyřech sezonách skončil vždy už v základní části, neúspěšně ucházel Phil Knight, spoluzakladatel společnosti Nike.
Allen koupil Trail Blazers v roce 1988 za 70 milionů dolarů (asi 1,6 miliardy korun). Vlastnil také tým amerického fotbalu Seattle Seahawks a měl čtvrtinový podíl ve fotbalovém klubu Seattle Sounders.