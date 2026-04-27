Krejčího tým pustil obří náskok a je na pokraji vyřazení. Debakl utrpěli i Lakers

  7:17aktualizováno  7:27
Basketbaloví Portland Trail Blazers v NBA nestačili na San Antonio Spurs doma 93:114, přestože si v úvodní půli utvořili výrazný náskok. V 1. kole play off proto prohrávají už 1:3 na zápasy. Tým českého reprezentanta Víta Krejčího, který v nedělním zápase odehrál minutu a půl, je tak jedinou prohru od vyřazení.

Victor Wembanyama (1) slaví trojku San Antonio Spurs proti Portland Trail Blazers.

Kromě Spurs vedou 3:1 také Boston a Los Angeles Lakers. Celtics 24 trojkami přestříleli Philadelphii 128:96, Lakers naopak prohráli 96:115 na hřišti Houstonu a nevyužili první šanci na postup do 2. kola. Toronto domácí výhrou 93:89 srovnalo sérii s Clevelandem na 2:2.

San Antoniu se po otřesu mozku vrátil do sestavy francouzský pivot Victor Wembanyama a hned potvrdil, proč byl zvolen nejlepším obráncem sezony. Kromě 27 bodů zapsal také 12 doskoků, 4 zisky a 7 bloků. Hráči Portlandu se tak těžko prosazovali pod košem, odkud dali jen 38 bodů, přesto první poločas měli velmi dobrý a ve druhé čtvrtině dokonce chvíli vedli až o 19 bodů.

Jenže ve druhé půli selhali v útoku a především obraně, když druhý poločas prohráli 35:73. „Potřebovali jsme reagovat, protože jsme byli v poločase přitlačeni zády ke zdi. Ukázali jsme sílu našeho týmu. Brali jsme energii jeden z druhého,“ řekl Wembanyama, kterému 28 body pomáhal nejvíce De’Aaron Fox.

Spurs do druhé půl vstoupili úsekem 23:4. Do poslední čtvrtiny se ještě šlo za vyrovnaného stavu 74:74, jenže Wembanyama s Foxem řídili další šňůru 16:3, která získala domácím dvouciferné vedení a to už nepustili. Nic na tom nezměnil ani Deni Avdija s 26 body. Na poslední minutu a půl se do hry dostal i Krejčí, ale do statistik se za rozhodnutého stavu nezapsal.

„Bohužel jsme se mentálně zlomili a už jsme nebyli schopni reagovat na energii soupeře,“ mrzelo trenéra Portlandu Tiaga Splittera.

To Houston si šel za první výhrou nad Lakers poměrně jistým krokem už od začátku a definitivně rozhodl ve třetí čtvrtině, kterou vyhrál o 16 bodů. Všichni hráči základní sestavy Rockets dali dvouciferný počet bodů, nejvíce pak Amen Thompson a to 23 bodů.

Na Lakers jakoby se projevila únava z předchozího těžkého zápasu, zejména jedenačtyřicetiletý LeBron James tentokráte proměnil jen dvě střely ze hry a celkem nasbíral za 33 minut jen 10 bodů a 9 asistencí. Při absenci zraněných opor Luky Dončiče a Austina Reavese pak nebyl nikdo, kdo by Lakers pozvedl.

Střelecky dobrý večer měl naopak Boston, který se proti Philadelphii mohl opřít o 24 trefených trojek. Navíc se z dálky trefilo hned deset různých hráčů. Nejvíce bodů dal náhradník Payton Pritchard s 32 body, Jayson Tatum přidal 30 bodů a 11 asistencí. Sixers tak nepomohl ani návrat Joela Embiida po operaci slepého střeva. Hvězdný pivot hned byl s 26 body nejlepším střelcem týmu.

„Chtěl jsem týmu pomoci, bohužel jsme nehráli dobře a dnes jsme na soupeře neměli,“ řekl Embiid, který se spoluhráči už po první čtvrtině prohrával o 16 bodů a postupně až o 32 bodů.

NBA – 1. kolo play off

Východní konference - 4. zápasy:
Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers 93:89. Stav série 2:2.
Philadelphia 76ers - Boston Celtics 96:128. Stav série 1:3.

Západní konference - 4. zápasy:
Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 93:114 (dom. Krejčí 0 bodů). Stav série 1:3.
Houston Rockets - Los Angeles Lakers 115:96. Stav série 1:3.

