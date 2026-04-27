Krejčího tým pustil obří náskok a je na pokraji vyřazení. Debakl utrpěli i Lakers

Kromě Spurs vedou 3:1 také Boston a Los Angeles Lakers. Celtics 24 trojkami přestříleli Philadelphii 128:96, Lakers naopak prohráli 96:115 na hřišti Houstonu a nevyužili první šanci na postup do 2. kola. Toronto domácí výhrou 93:89 srovnalo sérii s Clevelandem na 2:2.
San Antoniu se po otřesu mozku vrátil do sestavy francouzský pivot Victor Wembanyama a hned potvrdil, proč byl zvolen nejlepším obráncem sezony. Kromě 27 bodů zapsal také 12 doskoků, 4 zisky a 7 bloků. Hráči Portlandu se tak těžko prosazovali pod košem, odkud dali jen 38 bodů, přesto první poločas měli velmi dobrý a ve druhé čtvrtině dokonce chvíli vedli až o 19 bodů.
Jenže ve druhé půli selhali v útoku a především obraně, když druhý poločas prohráli 35:73. „Potřebovali jsme reagovat, protože jsme byli v poločase přitlačeni zády ke zdi. Ukázali jsme sílu našeho týmu. Brali jsme energii jeden z druhého,“ řekl Wembanyama, kterému 28 body pomáhal nejvíce De’Aaron Fox.
Spurs do druhé půl vstoupili úsekem 23:4. Do poslední čtvrtiny se ještě šlo za vyrovnaného stavu 74:74, jenže Wembanyama s Foxem řídili další šňůru 16:3, která získala domácím dvouciferné vedení a to už nepustili. Nic na tom nezměnil ani Deni Avdija s 26 body. Na poslední minutu a půl se do hry dostal i Krejčí, ale do statistik se za rozhodnutého stavu nezapsal.
„Bohužel jsme se mentálně zlomili a už jsme nebyli schopni reagovat na energii soupeře,“ mrzelo trenéra Portlandu Tiaga Splittera.
To Houston si šel za první výhrou nad Lakers poměrně jistým krokem už od začátku a definitivně rozhodl ve třetí čtvrtině, kterou vyhrál o 16 bodů. Všichni hráči základní sestavy Rockets dali dvouciferný počet bodů, nejvíce pak Amen Thompson a to 23 bodů.
Na Lakers jakoby se projevila únava z předchozího těžkého zápasu, zejména jedenačtyřicetiletý LeBron James tentokráte proměnil jen dvě střely ze hry a celkem nasbíral za 33 minut jen 10 bodů a 9 asistencí. Při absenci zraněných opor Luky Dončiče a Austina Reavese pak nebyl nikdo, kdo by Lakers pozvedl.
Střelecky dobrý večer měl naopak Boston, který se proti Philadelphii mohl opřít o 24 trefených trojek. Navíc se z dálky trefilo hned deset různých hráčů. Nejvíce bodů dal náhradník Payton Pritchard s 32 body, Jayson Tatum přidal 30 bodů a 11 asistencí. Sixers tak nepomohl ani návrat Joela Embiida po operaci slepého střeva. Hvězdný pivot hned byl s 26 body nejlepším střelcem týmu.
„Chtěl jsem týmu pomoci, bohužel jsme nehráli dobře a dnes jsme na soupeře neměli,“ řekl Embiid, který se spoluhráči už po první čtvrtině prohrával o 16 bodů a postupně až o 32 bodů.
NBA – 1. kolo play off
Východní konference - 4. zápasy:
Západní konference - 4. zápasy: