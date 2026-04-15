Krejčího Portland vyhrál v předkole, v play off narazí na Wembanyamu

Krejčí po zhruba měsíčním zranění lýtka, po němž v neděli proti Sacramentu odehrál pouze pět minut, v úterý šanci nedostal. Pouze z lavičky sledoval obrat v poslední čtvrtině a vítězství Portlandu. Velký podíl na výhře měl Deni Avdija, který nastřádal 41 bodů, 12 asistencí či sedm doskoků. Izraelský hráč trefil 15 z 22 střel, a to včetně klíčového koše s faulem 32 sekund před koncem.
Portland vedl ještě po třetí čtvrtině, jenže do té závěrečné vstoupil sérií 0:6 a následně prohrával až o devět bodů. Přesto zápas otočil. Phoenix devět sekund před závěrečnou sirénou minul trojku a šokovanou halu Mortgage Matchup Center dorazil pojistkou v poslední sekundě Jerami Grant.
Blazers jsou v play off poprvé od roku 2021, kdy prohráli 2:4 na zápasy s Denverem. Kromě Avdiji táhli hosty Jrue Holiday s 21 body či Grant s 16 body. Phoenixu nestačilo 35 bodů Jalena Greena, 22 bodů Devina Bookera nebo 20 bodů Dillona Brookse, který fauloval Avdiju u klíčového koše. Suns nyní vyzvou vítěze duelu mezi Los Angeles Clippers a Golden State.
Série Portlandu proti Spurs, kteří zakončili základní část osmi triumfy z posledních 10 utkání a bilancí 62-20, začne v neděli v San Antoniu. Měl by u toho být i Krejčí. Mimo hru mají Blazers jen dlouhodobě zraněného Damiana Lillarda.
Charlotte zabojuje v pátek o první účast v play off za poslední dekádu. Úterní zápas s Miami, v němž ani jeden ze soupeřů nevedl o víc než osm bodů, rozhodl Ballův nájezd v závěru. Následnou akci Donovana Mitchella na druhé straně zablokoval Miles Bridges.
Ball, který nasbíral 30 bodů a 10 asistencí, už v prvním poločase při pádu podtrhl a zranil oporu Miami Bama Adebaya. „Hloupá, nebezpečná hra. Soupeř si zasloužil vyhrát, ale on by měl být potrestaný. Tohle do basketu rozhodně nepatří,“ zlobil se kouč Heat Erik Spoelstra. „Omlouvám se, ale praštil jsem se do hlavy a nevěděl, co se děje,“ hájil se Ball.
Jeho spoluhráč Bridges zaznamenal 28 bodů a devět doskoků, 23 bodů nastřílel Brandon Miller. Utkání rozhodovalo až prodloužení, protože trojka Tylera Herra s klaksonem čtvrté čtvrtiny do koše nespadla.
Miami táhli Mitchell s 28 body, autor 27 bodů Andrew Wiggins a Herro, který dal 23 bodů. Kel’el Ware nasbíral 12 bodů a 19 doskoků.
Předkolo play off NBA
