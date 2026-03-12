Porážka s Mali bolí, říká Reisingerová. Přiznala, že fyzično Češkám nesvědčí

„My bohužel takovou fyzičnost nemáme a ještě k tomu se nám úplně nedařilo v útoku, jak bychom si přály. Udělaly jsme spoustu chyb, které jsme úplně nechtěly,“ řekla Reisingerová.
Věří ale, že český tým je schopný obstát v dalších duelech s Brazílií a Čínou. S domácím týmem si Češky zahrály ještě v nekompletním složení v neděli přípravu a prohrály 51:85.
Basketbalistky se z problémů nedostaly. V kvalifikaci o MS prohrály s Mali
„Půlka holek to přátelské utkání nehrála, takže budeme doufat, že jak jsme Čínu a Brazílii viděly, tak to bude trošku jiný basketbal, který nám bude o trošku víc sedět než tenhle fyzický. Takže to není ztracené. Myslím si, že můžeme vyhrát proti Číně nebo Brazílii, úplně bych to nevzdávala. Ale samozřejmě teď to bolí, protože jsme předpokládaly, že na Mali bychom si mohly věřit o trošku víc, než co jsme nakonec předvedly,“ uvedla Reisingerová.
Domnívá se, že pro některé hráčky představoval zápas horší střet s realitou, než jaký si představovaly. „Mně asi takový styl úplně nevadí, ale myslím si, že na to nejsme úplně zvyklé. Celkově nám chybí takhle velká a silná těla,“ konstatovala pivotka Pécse.
Vnímala ale velkou snahu týmu bojovat. „Myslím si, že se s tím holky popraly. Snažily se s tím rvát, ale přece jenom prostě ten jiný styl a ta atletičnost, kterou mají, nás stály hodně sil. Možná i kvůli tomu, kolik jsme ztratily sil v obraně, jsme potom nedokázaly hrát útok. Nehrály jsme a neútočily jsme tak, jak jsme měly,“ řekla Reisingerová.
Podle ní chyběl ve hře českého týmu i větší klid, který přišel až ve čtvrté čtvrtině. Jenže na jejím začátku Češky prohrávaly už o 24 bodů.
Vzepětí v závěru nestačilo. Čechová říkala: Nepohlídaly jsme si věci, které jsme měly
„Já jsem to trošku zmiňovala v poločase holkám, že jsme hrály hodně zbrklý basket. Hodně jsme do toho spěchaly, asi jsme si udělaly nějaký takový tlak v hlavě, že tenhle zápas by měl být ten klíčový. Nehrály jsme svůj styl basketu,“ pronesla Reisingerová.
„Jestli to bylo kvůli tomu, že nás tlačily, nebo kvůli tomu, že jsme si myslely, že proti Mali bychom mohly uhrát nějaký výsledek? Těžko říct. Ale potom, když už jsme to trošku uklidnily a začaly jsme hrát svoji hru a systémy, dohrávat je do konce, nenechat se do všeho úplně zatlačit jak blázni, to vycházelo,“ dodala.