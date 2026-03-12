Porážka s Mali bolí, říká Reisingerová. Přiznala, že fyzično Češkám nesvědčí

  16:27
Plán porazit oba africké týmy a udělat velký krok k postupu na zářijové mistrovství světa českým basketbalistkám nevyšel. Po výhře nad Jižním Súdánem si ve Wu-chanu neporadily s agresivní hrou Mali a po porážce 64:77 budou muset na kvalifikačním turnaji v Číně najít cestu k první účasti na světovém šampionátu od roku 2014 v dalších duelech s Brazílií, domácím výběrem či Belgií. „Tahle porážka bolí a bude možná ještě bolet. Zdá se, že Mali asi nakonec není úplně slabý tým. To fyzično nám asi úplně nesvědčí,“ krčila rameny pivotka Julia Reisingerová.
Julia Reisingerová zakončuje v zápase s Mali v kvalifikaci o MS.

Julia Reisingerová zakončuje v zápase s Mali v kvalifikaci o MS. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

České basketbalistky nastupují k utkání s Mali v kvalifikaci o MS.
Emma Čechová během utkání s Mali v kvalifikaci o MS.
Veronika Voráčková během utkání s Mali v kvalifikaci o MS.
Julie Pospíšilová před zápasem s Mali.


„My bohužel takovou fyzičnost nemáme a ještě k tomu se nám úplně nedařilo v útoku, jak bychom si přály. Udělaly jsme spoustu chyb, které jsme úplně nechtěly,“ řekla Reisingerová.

Věří ale, že český tým je schopný obstát v dalších duelech s Brazílií a Čínou. S domácím týmem si Češky zahrály ještě v nekompletním složení v neděli přípravu a prohrály 51:85.

Basketbalistky se z problémů nedostaly. V kvalifikaci o MS prohrály s Mali

„Půlka holek to přátelské utkání nehrála, takže budeme doufat, že jak jsme Čínu a Brazílii viděly, tak to bude trošku jiný basketbal, který nám bude o trošku víc sedět než tenhle fyzický. Takže to není ztracené. Myslím si, že můžeme vyhrát proti Číně nebo Brazílii, úplně bych to nevzdávala. Ale samozřejmě teď to bolí, protože jsme předpokládaly, že na Mali bychom si mohly věřit o trošku víc, než co jsme nakonec předvedly,“ uvedla Reisingerová.

Domnívá se, že pro některé hráčky představoval zápas horší střet s realitou, než jaký si představovaly. „Mně asi takový styl úplně nevadí, ale myslím si, že na to nejsme úplně zvyklé. Celkově nám chybí takhle velká a silná těla,“ konstatovala pivotka Pécse.

České basketbalistky nastupují k utkání s Mali v kvalifikaci o MS.

Vnímala ale velkou snahu týmu bojovat. „Myslím si, že se s tím holky popraly. Snažily se s tím rvát, ale přece jenom prostě ten jiný styl a ta atletičnost, kterou mají, nás stály hodně sil. Možná i kvůli tomu, kolik jsme ztratily sil v obraně, jsme potom nedokázaly hrát útok. Nehrály jsme a neútočily jsme tak, jak jsme měly,“ řekla Reisingerová.

Podle ní chyběl ve hře českého týmu i větší klid, který přišel až ve čtvrté čtvrtině. Jenže na jejím začátku Češky prohrávaly už o 24 bodů.

Vzepětí v závěru nestačilo. Čechová říkala: Nepohlídaly jsme si věci, které jsme měly

„Já jsem to trošku zmiňovala v poločase holkám, že jsme hrály hodně zbrklý basket. Hodně jsme do toho spěchaly, asi jsme si udělaly nějaký takový tlak v hlavě, že tenhle zápas by měl být ten klíčový. Nehrály jsme svůj styl basketu,“ pronesla Reisingerová.

„Jestli to bylo kvůli tomu, že nás tlačily, nebo kvůli tomu, že jsme si myslely, že proti Mali bychom mohly uhrát nějaký výsledek? Těžko říct. Ale potom, když už jsme to trošku uklidnily a začaly jsme hrát svoji hru a systémy, dohrávat je do konce, nenechat se do všeho úplně zatlačit jak blázni, to vycházelo,“ dodala.

Program a výsledky
Basketbalistky se z problémů nedostaly. V kvalifikaci o MS prohrály s Mali

Julia Reisingerová zakončuje v zápase s Mali v kvalifikaci o MS.

České basketbalistky si zkomplikovaly boj o účast na zářijovém mistrovství světa v Berlíně. V průběhu zápasu proti Mali se jejich ztráta vyšplhala až na 24 bodů, což se ukázalo jako neřešitelný...

12. března 2026  9:20,  aktualizováno  14:36

Složitá situace Komety: tým válčí na tři pětky, útočníci mlčí. Nájezdy? Raději ne

Brněnský gólman Aleš Stezka sleduje kotouč v utkání předkola play off proti...

Hokejisté Komety jedou na doraz. Tři formace, obří minutáž klíčových hráčů a nulová produktivita útočníků. Brno doplácí na úzký kádr a z domácí výhody v předkole play off vytěžilo jen jeden vítězný...

12. března 2026  14:12

