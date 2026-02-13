Porazil rakovinu varlat a debutoval v NBA. Dvacetiletý Topič se teprve vrací do formy

Srbský basketbalový talent Nikola Topič, kterému v říjnu diagnostikovali rakovinu varlat, se po zdárné léčbě dočkal debutu v NBA. Dvacetiletého rozehrávače přivítali fanoušci Oklahoma City ve čtvrtečním utkání proti Milwaukee bouřlivým potleskem. Topič odehrál přes dvanáct minut a dal dva body, obhájci titulu ale prohráli 93:110 a přišli o vedení v soutěži.
Nikola Topič z Oklahoma City (vlevo) při debutu v NBA

Nikola Topič z Oklahoma City (vlevo) při debutu v NBA | foto: Alonzo Adams-Imagn Images

„Teprve se začíná vracet do formy,“ řekl o Topičovi trenér Thunder Mark Daigneault na tiskové konferenci po zápase. „Co chemoterapie provede s vaším tělem, je opravdu pozoruhodné. Je šílené, jak vás fyzicky poznamená. Cesta zpět je pro každého jiná a je velice náročná,“ řekl kouč.

Topiče draftovala Oklahoma City předloni jako dvanáctého hráče. Ještě před výběrem talentů si přetrhl zkřížený vaz v koleni a minulou sezonu NBA vynechal.

Loni v srpnu si zahrál na turnaji v Mnichově za Srbsko proti české reprezentaci, pak stihl ještě jeden přípravný zápas Thunder, než se dozvěděl o své nemoci.

„Ani nedokážu plně pochopit nebo porozumět tomu, čím si prošel,“ uvedl Topičův spoluhráč Chet Holmgren. „Já jsem bojoval o to, abych mohl pokračovat v kariéře. Ale každý, kdo bojuje s rakovinou, bojuje o život a já nikdy nepochopím, jaké to je,“ řekl druhý hráč draftu v roce 2022, jenž si předloni zlomil v zápase pánev.

O turbulentním super-G: nehoda Ledecké, splněný sen Brignoneové i 17 výpadků

Američanka Mary Bococková na trati olympijského super-G, které nedokončila....

Od našeho zpravodaje v Itálii Na tiskovou konferenci po čtvrtečním super-G dorazila s úsměvem. Na krku se jí houpala zlatá olympijská medaile, vykládala o splněném snu. Pak ale Italka Federica Brignoneová dostala otázku na...

13. února 2026  8:33

Hokejisté čtenáře nepřesvědčili. Obstál jen Dostál, nejhorší známka pro kapitána

Střela na českou branku a bránící Lukáš Dostál. (12. února 2026)

Složitý zápas s vynikajícím soupeřem. Čeští hokejisté mají za sebou nevydařený vstup do olympijského turnaje, čtenáři iDNES.cz ohodnotili výkon proti Kanadě (0:5) celkovou známkou 3,21. Nejlépe si z...

13. února 2026  8:31

