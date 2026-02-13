„Teprve se začíná vracet do formy,“ řekl o Topičovi trenér Thunder Mark Daigneault na tiskové konferenci po zápase. „Co chemoterapie provede s vaším tělem, je opravdu pozoruhodné. Je šílené, jak vás fyzicky poznamená. Cesta zpět je pro každého jiná a je velice náročná,“ řekl kouč.
Topiče draftovala Oklahoma City předloni jako dvanáctého hráče. Ještě před výběrem talentů si přetrhl zkřížený vaz v koleni a minulou sezonu NBA vynechal.
Loni v srpnu si zahrál na turnaji v Mnichově za Srbsko proti české reprezentaci, pak stihl ještě jeden přípravný zápas Thunder, než se dozvěděl o své nemoci.
„Ani nedokážu plně pochopit nebo porozumět tomu, čím si prošel,“ uvedl Topičův spoluhráč Chet Holmgren. „Já jsem bojoval o to, abych mohl pokračovat v kariéře. Ale každý, kdo bojuje s rakovinou, bojuje o život a já nikdy nepochopím, jaké to je,“ řekl druhý hráč draftu v roce 2022, jenž si předloni zlomil v zápase pánev.