Pohroma pro Denver. Hvězdného Jokiče připraví zranění nejméně o měsíc

Nepotvrdily se původní obavy z poškození vazů, které by pro hráče mohlo znamenat i konec sezony. Nuggets oznámili, že Jokiče čeká za čtyři týdny kontrolní vyšetření.
Jokič se zranil těsně před koncem prvního poločasu. Na palubovce pod vlastním košem skončil trojnásobný nejužitečnější hráč ligy s bolestivou grimasou poté, co mu na nohu nešťastně šlápl bránící spoluhráč Spencer Jones.
|
Rodinný duel s Krejčího palbou pro favority. Jokič odkulhal a už se nevrátil
Odhadovaná doba rekonvalescence dává šanci, že se Jokič vrátí na palubovky ještě před únorovým Utkáním hvězd NBA. Podle současné predikce by měl přijít „jen“ o 16 zápasů. Během předchozích pěti sezon třicetiletý majitel stříbra a bronzu z olympijských her vynechal pouze 36 utkání.
Jokič je s průměrem 29,6 bodu na zápas pátým nejlepším střelcem ligy, k tomu vévodí celé NBA ve statistice doskakování (12,2) a asistencí (11,0). S jeho absencí se znovu rozšířila marodka mistrovského týmu z roku 2023. Mimo hru jsou i další tři členové základní sestavy Aaron Gordon, Christian Braun a Cameron Johnson. Denver v Miami prohrál 123:147 a byla to jeho třetí porážka z posledních čtyř zápasů.