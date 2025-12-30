Pohroma pro Denver. Hvězdného Jokiče připraví zranění nejméně o měsíc

  18:30
Hvězda NBA a jeden z nejlepších basketbalistů současnosti Nikola Jokič z Denveru má před sebou nejméně měsíční pauzu kvůli zranění levého kolena. Podle klubového vyjádření srbský pivot utrpěl v pondělním utkání v hale Miami hyperextenzi kloubu.
Srbský basketbalista Nikola Jokič v akci proti Memphisu.

Srbský basketbalista Nikola Jokič v akci proti Memphisu. | foto: AP

Nikola Jokič (v popředí) z Denveru a Jase Richardson z Orlanda.
Nikola Jokič (vlevo) z Denveru a Julius Randle z Minnesoty.
Denverský lídr Nikola Jokič vymýšlí, jak se prosmýkne kolem Preciouse Achiuwy...
Nikola Jokič hledá cestu skrz obranu Atlanty.
Nepotvrdily se původní obavy z poškození vazů, které by pro hráče mohlo znamenat i konec sezony. Nuggets oznámili, že Jokiče čeká za čtyři týdny kontrolní vyšetření.

Jokič se zranil těsně před koncem prvního poločasu. Na palubovce pod vlastním košem skončil trojnásobný nejužitečnější hráč ligy s bolestivou grimasou poté, co mu na nohu nešťastně šlápl bránící spoluhráč Spencer Jones.

Rodinný duel s Krejčího palbou pro favority. Jokič odkulhal a už se nevrátil

Odhadovaná doba rekonvalescence dává šanci, že se Jokič vrátí na palubovky ještě před únorovým Utkáním hvězd NBA. Podle současné predikce by měl přijít „jen“ o 16 zápasů. Během předchozích pěti sezon třicetiletý majitel stříbra a bronzu z olympijských her vynechal pouze 36 utkání.

Jokič je s průměrem 29,6 bodu na zápas pátým nejlepším střelcem ligy, k tomu vévodí celé NBA ve statistice doskakování (12,2) a asistencí (11,0). S jeho absencí se znovu rozšířila marodka mistrovského týmu z roku 2023. Mimo hru jsou i další tři členové základní sestavy Aaron Gordon, Christian Braun a Cameron Johnson. Denver v Miami prohrál 123:147 a byla to jeho třetí porážka z posledních čtyř zápasů.

