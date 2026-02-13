Po osmi letech opět ve finále poháru. Museli jsme ukázat sílu, těší Pardubice

Poprvé od roku 2018 budou mít v Českém poháru možnost porvat se o trofej. Tehdy pardubičtí basketbalisté ve finále podlehli hegemonu z Nymburka, kterého letos mohou v bitvě o zlato klidně znovu potkat: mistr ve čtvrtek rozehrál svoji dvouzápasovou sérii s Opavou.

Josef Potoček (v modrém) z Ústí a Jakub Tůma z Pardubic bojují o míč. | foto: Milan Kříček / KVIS Pardubice

Beksa už má po dvou vítězstvích v semifinále nad Ústím nad Labem v této fázi pohárové soutěže splněno. Po úvodním triumfu 95:86 si v domácí odvetě se Slunetou poradila na pohled přesvědčivě 120:101.

Ale nenechte se ošálit: když ve třetí čtvrtce na soka před vlastními fandy na Dašické ztrácela deset bodů – a v tu chvíli by tedy postupovali hosté –, nepanovala v zaplněné hale veselá nálada.

Mančaft trenéra Jana Šotnara se ale z útlumu dokázal vyhrabat, ještě v té samé desetiminutovce srovnal a po chvilkové přetahované Slunetě pláchl. Přispěla k tomu otravná vysunutá obrana, po níž hráči Ústí vršili chyby.

Pohárové semifinále jasně pro Nymburk, trefil rekordních 24 trojek, zapsal 135 bodů

„Byli jsme papírově favorité, ale to je potřeba potvrdit na hřišti a zápas ubojovat. Ústí hrálo velmi dobře, dařilo se zejména jejich Američanům. My však museli ukázat svou sílu a utkání otočit,“ řekl Šotnar po výhře.

Potěšilo ho, že tým neslevil ze svého taktického plánu, přestože pár domluv při timeoutech bylo potřeba. A že dílčí nepříznivý vývoj ustál psychicky, neboť nápor na nervy aktérů nepochybně představoval.

„Důležité bylo, že jsme nezačali panikařit ani zmatkovat. Ústecký Johnson trefoval těžké trojky, přesto jsme se Slunetu snažili neustále tlačit,“ poznamenal Šotnar. „V závěru jí podle mě došly síly, protože hrála v úzké rotaci. Zůstali jsme věrní naší hře a v konečném důsledku se projevila naše kvalita.“

Trenér Ústí Tomáš Reimer si trochu posteskl, že mu pohárový duel na Dašické připomínal zápas nadstavby, který tu Sluneta odehrála o víkendu s výsledkem 79:100.

„Když dá soupeř 30 bodů po našich ztrátách, je těžké hrát s kýmkoliv. Závěr už nemohu hráčům vyčítat – věděli, jak je to nastavené, a bylo složité hledat v sobě morál až do konce. Za prvních 25 minut zaslouží pochvalu, ale Pardubice jsou letos opravdu silné,“ uvedl.

