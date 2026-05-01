Jokič končí v play off, Denver opět zklamal s Minnesotou. Knicks postupují o padesát

Basketbalisté Denveru po čtyřech letech vypadli hned v prvním kole play off NBA. Tým hvězdného pivota Nikoly Jokiče podlehl v šestém utkání Minnesotě oslabené o klíčového rozehrávače Anthonyho Edwardse 98:110. Kromě Timberwolves ukončili ve čtvrtek sérii také New York Knicks, kteří deklasovali Atlantu 140:89. Philadelphia zdolala Boston 106:93 a rozhodne až sedmý zápas.
Mitchell Robinson a Mikal Bridges slaví koš Knicks. | foto: AP

Hráči Minnesoty sice trefili jen sedm z 24 trojek, ale přeskákali Denver jasně 50:33, z toho 19:6 v útoku. Lídrem vítězného celku byl Jaden McDaniels s 32 body a 10 asistencemi, 24 bodů přidal Terrence Shannon Jr. Rudy Gobert měl 10 bodů, 13 doskoků a osm asistencí. Hostům nepomohl ani Jokič, který si připsal 28 bodů, 10 asistencí a devět doskoků či Cameron Johnson, autor 27 bodů.

Šampioni z roku 2023 Nuggets končí sezonu coby nasazená trojka Západní konference už v prvním kole, stejně jako předloni v druhém kole je vyřadila Minnesota. Wolves naopak mohou dále snít o třetím konferenčním finále za sebou a budou doufat, že Edwardsovo poraněné koleno bude do série proti San Antoniu v pořádku.

New York neponechal nic náhodě a už v poločase vedl nad Atlantou o 47 bodů, což je nový rekord ligy v play off. Knicks překonali 41 bodů Indiany z loňska i Clevelandu z roku 2017.

„Z hlediska útoku velmi dobré utkání. Dělali jsme to, co jsme měli,“ řekl trenér Mike Brown, jehož celek uspěl šestým nejvyšším rozdílem v historii vyřazovacích bojů. Vedli ho O.G. Anunoby s 29 body či Mikal Bridges s 24 body. Karl-Anthony Towns nasbíral triple double za 12 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí.

V utkání byli vyloučeni Dyson Daniels a Mitchell Robinson za šarvátku po trestných hodech, po nichž se Knicks dostali do vedení už o 50 bodů. Vítězové, kteří postoupili do druhého kola počtvrté v řadě, se střetnou s lepším ze série mezi Bostonem a Philadelphií.

Za Hawks dal Jalen Johnson 21 bodů. Tým, který v únoru vyměnil Víta Krejčího do Portlandu, se přes první kolo dostal naposledy v roce 2021.

Philadelphia si v šestém utkání vybojovala naději na postup. Sixers vedli nad Bostonem až o 23 bodů, klíčové byly druhá a třetí čtvrtina, které ovládli v součtu 62:40. Tyrese Maxey přispěl 30 body, Paul George 23 body a Joel Embiid 19 body či 10 doskoky.

Boston bude hrát potřetí v historii sedmý zápas poté, co v sérii vedl už 3:1. Nejlepšími hráči Celtics byli Jaylen Brown s 18 body a Jayson Tatum se 17 body a 11 doskočenými míči.

Pokud v sedmém utkání zvítězí Boston, postoupí do druhého kola podeváté z posledních 10 sezon, a to včetně mistrovského ročníku 2023/24. Sixers nepřešli přes první kolo od roku 2023, kdy hráli konferenční semifinále právě s Bostonem.

1. kolo play off NBA

Východní konference - 6. zápasy:
Philadelphia - Boston 106:93 (stav série 3:3), Atlanta - New York 89:140 (konečný stav série 2:4)

Západní konference - 6. zápas:
Minnesota - Denver 110:98 (konečný stav série 4:2)

