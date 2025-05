Autor: ČTK , iDNES.cz

8:41 , aktualizováno 9:31

New York Knicks porazili ve své hale Indiana Pacers 111:94 a udrželi se v boji o postup do finále basketbalové NBA. Stav série snížili na 2:3 na zápasy, ale Pacers budou mít v sobotním šestém duelu výhodu domácího prostředí. Zápas o přežití v Madison Square Garden zvládli Knicks suverénně, soupeře nepustili ani jednou do vedení a přehrávali jeho základní sestavu. Jalen Brunson k výhře pomohl 32 body.