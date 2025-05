Autor: iDNES.cz , ČTK

8:26

Basketbalistům Los Angeles Lakers skončila sezona už v 1. kole play off NBA. V pátém utkání doma podlehli Minnesotě 96:103 a sérii prohráli 1:4. Timberwolves postoupili do druhého kola podruhé za sebou, ale také teprve podruhé za posledních 21 let. Na svého soupeře si Minnesota musí počkat, jelikož Houston zvítězil doma nad Golden State 131:116 a snížil stav série na 2:3.