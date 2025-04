Cleveland Cavaliers vyhráli i druhý zápas série prvního kola play off NBA s Miami Heat, tentokrát nejlepší tým Východní konference zvítězil 121:112. Na 2:0 zvýšili také obhájci titulu v elitní...

Čeští hokejisté podlehli na úvod mistrovství světa hráčů do 18 let ve Friscu domácím Američanům 2:4. Svěřenci kouče Davida Čermáka přitom ještě na začátku 56. minuty vedli po obratu 2:1. Góly dali...

Příliš pozitivních zpráv do slovenského týmu před hokejovým mistrovství světa zatím nedorazilo. Naopak těch horších už nespočet. Kde začít... Trenér Craig Ramsay nepovede reprezentaci kvůli zápalu...

Desetiletí v něj doufali, deset let už na něj vzpomínají. Historický titul hokejového Litvínova se zaryl do srdcí fanoušků černo-žlutých barev, právě teď si připomínají výročí. Ve čtvrtek 23. dubna...

Hokejisté Washingtonu i Los Angeles zvládli také druhé zápasy sérií úvodního kola play off NHL. K vedení 2:0 v sérii Capitals dospěli výhrou 3:1 nad Montrealem a Kings v odvetě přejeli Edmonton jasně...

Před třemi týdny na Spartě dali čtyři góly a ligový zápas vyhráli. Ve středu na stejném místě v pohárovém semifinále plzeňští fotbalisté měli k úspěchu daleko. „Vyvíjelo se to úplně opačně,“...

V kopačkách už ho zase začaly tlačit prsty, tak rychle do obchodu pro nové! Jenže čtrnáctiletý Joan Beringer, který se už jako dítě vytáhl ke dvěma metrům, tentokrát nepochodil, svou velikost hledal...

V sedle s vítězem Tour. Wiggins překonává démony i krach, kolo už ho zase těší

Premium

Už je to devět let, co dal profesionální kariéře definitivní sbohem. Cyklistický dres je mu na břiše trochu těsný a přiznává, že váha mu ukazuje o trochu víc než v dobách největší slávy. Jakmile ale...