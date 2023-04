Lakers v NBA vyřadili Memphis, obhájce se bude strachovat v sedmém duelu

Lakers pátečnímu duelu dominovali, ovládli každou čtvrtinu a navázali na postup z předkola. Sedmý nasazený tým táhl střelecky autor 31 bodů D’Angelo Russell. James přidal 22 bodů a v kariéře slavil jubilejní 40. vítěznou sérii v play off. Dotáhl se tím na rekordmana NBA a pětinásobného šampiona Dereka Fishera. Anthony Davis zaznamenal 16 bodů a 14 doskoků.

„Šli jsme do toho, jako kdyby to byl sedmý zápas. Cítili jsme před domácími fanoušky příležitost a chtěli jsme to ukončit. Hráli jsme disciplinovaně, od začátku do posledních sekund jsme se drželi našeho plánu,“ řekl James. Jeho tým vyhrál sérii play off poprvé od zisku titulu v roce 2020.

Stephen Curry z Golden State (vlevo) se snaží prosadit proti obraně Sacramenta v šestém zápase prvního kola play off NBA.

Na čtvrtfinálového soupeře si Lakers budou muset ještě počkat, protože šampioni z Golden State domácí prostředí nevyužili. Nestačilo jim 29 bodů Stephena Curryho. V týmu Kings, kteří hrají play off poprvé od roku 2006 a jsou v Západní konferenci třetí nasazení, nastřílel Malik Monk o jeden méně, rozehrávač De’Aaron Fox se blýskl 26 body a 11 asistencemi a Keegan Murray přidal 15 bodů a 12 doskoků.