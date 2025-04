Zimní stadion proměnili v sršní hnízdo. Písečtí okusí play off ve velkém stylu

Čtvrtfinále začnou Sršni v úterý od 18 hodin proti Děčínu, ve středu se hraje ve stejný čas druhý zápas. Zimní stadion se na basketbalovou halu mění od minulého týdne. „Všichni jsme si tam mákli. Ale celé přípravy byly sehrané, všechno klapalo,“ pochvaluje si písecký kouč Jan Čech.

Jeho tým od soboty v hale trénuje, aby si v novém prostředí zvykl. Sršni změnou přišli o své tradiční domácí prostředí, ale výrazně větší stadion nabízí jiné možnosti.

„Když jsme to s klukama viděli, tak jsme si uvědomili, kam jsme to dotáhli. Vždy jsem říkal, že sršní hnízdo je nejvíc, ale hrát doma na takovém stadionu, to je neskutečné,“ jásá kouč a manažer Čech.

Jihočeši si zázemí vyzdobili po svém. Všude dominují černožluté barvy, hráči si do šatny přinesli i vlastní sršní koberečky. Stadion je nachystaný na 3 500 lidí, kapacita se může ještě zvyšovat.

Pro úvodní čtvrtfinále to nebude třeba. Nicméně už v pondělí bylo prodaných kolem 2 500 vstupenek. „Očekávám, že hodně lístků se prodá před utkáním na pokladnách. Tři tisíce lidí jsou snem,“ raduje se Čech, který vstupenky fanouškům také sám prodával.

Příznivci klubu vyrazí na první utkání pochodem, podobně jako v sezoně na derby s GBA Jindřichův Hradec. Přesun na zimní stadion vyšel na zhruba milion korun a výrazně ho podpořilo město Písek.

Písecký basketbalista Kevin Týml v akci proti Děčínu.

Nadšení fanoušků, hráčů i celého klubu má aktuálně jednoho vyzyvatele, jímž je Děčín. „Mají zkušenosti, které nám chybí. I přes umístění po dlouhodobé části se necítíme jako favorit. Děčín uhrál za deset let šest medailí. Ale věřím v naše nadšení, a že napíšeme další stránku naší pohádky,“ dodává Čech.