Basketbalistky Chomutova a Slavie vyrovnaly čtvrtfinálové série

Jen jedno vítězství naopak dělí od postupu do semifinálových bojů obhájkyně titulu z USK Praha i druhé loňské finalistky Žabiny Brno.

Slavia uspěla po dramatickém průběhu. V zápase ztratila sedmnáctibodový náskok z druhé čtvrtiny a ve třetí prohrávala dokonce 31:44. Dlouhou pasáž bez vstřeleného koše ukončila až Štěpánka Ježková, jež pak v závěrečné čtvrtině vyrovnávací trojkou nastartovala poslední obrat v utkání, který Pražanky ve zbytku zápasu dokonaly z trestných hodů.

Alena Hanušová se na výhře podílela 29 body a 11 doskoky, double double za 14 bodů a 11 doskočených míčů si připsala Kateřina Rokošová. Domácí lídryní byla s 19 body Charlotte Velichová.

Chomutov téměř 34 minut prohrával, nejvíce o 12 bodů, ale v poslední části sedm minut Levhartice nedostaly koš a samy zaznamenaly hned 16 bodů za sebou. Hlavní strůjkyní obratu byla Najai Wynnová-Pollardová, autorka 25 bodů a 11 doskoků. V brněnském dresu dala Anežka Kopecká 15 bodů.

„Jsem hrozně rád, že to holky nevzdaly, bojovaly až do konce a že v určitý moment jsme se vždycky dotáhli, nezlomilo nás to. Je to vysněná čtvrtina nejen v play off, ale všech trenérů,“ řekl chomutovský trenér Pavel Staněk.

Žabiny zvítězily v Ostravě nad SBŠ 81:64 navzdory třinácti inkasovaným trojkám, z nichž čtyři dala Lucie Válková. Brňanky zpoza oblouku skórovaly jen třikrát, ale měly drtivou převahu pod košem. Double double si připsaly Natálie Stoupalová s 20 body a 10 doskoky a Elissa Cunaneová s bilancí 15 - 12.

USK znovu deklasovalo Trutnov o více než 50 bodů, tentokrát 86:35. Dvacetibodovými výkony se blýskly Emese Hofová (24) a Eziyoda Magbegorová (21), jež k tomu přidala i 12 doskoků.