Mimozemšťan Dosunmu a Jokičova frustrace. Denver je na hraně vyřazení

O jeden méně nastřílel při výhře Oklahoma City 121:109 ve Phoenixu Shai Gilgeous-Alexander a obhájci titulu vedou 3:0 na zápasy. Orlando porazilo Detroit 113:105 a vede 2:1, New York v Atlantě vyrovnal stav série na 2:2 po vítězství 114:98.
Denver přišel o naděje na vyrovnání série ve druhém poločase, který prohrál 42:62. Nic nepomohl další Jokičův univerzální výkon s 24 body, 15 doskoky a 9 asistencemi. Na konci zápasu navíc srbský pivot vyvolal hromadnou strkanici, když konfrontoval autora posledního koše zápasu Jadena McDanielse, který zakončil dvě sekundy před koncem ve chvíli, kdy už se na hřišti za rozhodnutého stavu čekalo jen na vypršení času. Jokič si tím vykoledoval vyloučení.
„Nelituju toho. Vždyť skóroval ve chvíli, kdy všichni ostatní už přestali hrát,“ řekl Jokič. Jeho spoluhráč Jamal Murray zapsal 30 bodů, nikdo další už ale nedal víc než 10 a duo opor ve druhém poločase proměnilo jen šest z 24 střel z pole.
Hvězdou zápasu byl domácí rozehrávač Dosunmu, který se po zranění Anthonyho Edwardse a Donteho DiVincenza chopil příležitosti a předvedl nejlepší střelecký výkon náhradníka v play off za posledních 50 let. Trefil 13 ze 17 střel včetně všech pěti trojek a také všech 12 šestek. „Ayo byl prostě mimozemšťan. Proměňoval akci za akcí, znova a znova. Dostával se rychle do pozic, trefoval těžké střely,“ pochválil trenér Chris Finch šestadvacetiletého svěřence, jehož Timberwolves získali v únoru z Chicaga. Šestadvacetiletý hráč nastupuje v NBA pátou sezonu s dlouhodobým průměrem 11,1 bodu na zápas.
Nejužitečnější hráč minulého ročníku Gilgeous-Alexander podobně deptal obranu Phoenixu, když proměnil 15 z 18 střel z pole a 11 z 12 trestných hodů. K výhře přispěl i osmi asistencemi. Domácím Suns nestačilo proti vítězům základní části 33 bodů Dillona Brookse.
K vítězství New Yorku nad Atlantou pomohl triple doublem za 20 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí Karl-Anthony Towns. Orlando se podruhé ujalo vedení nad nejlepším týmem Východní konference Detroitem poté, co Magic nastříleli posledních devět bodů zápasu. Lídrem vítězů byl Paolo Banchero s 25 body, 12 doskoky a 9 asistencemi, za Pistons zaznamenal Cade Cunningham 27 bodů a 9 přihrávek.
Výsledky 1. kola play off NBA:
Východní konference:
Západní konference: