Na konci jsme bojovali jako lvi, chválil kouč svitavských basketbalistů

Rozhodla naše fyzická převaha, soudil Marko Svitavský rozehrávač Roman Marko na brněnské palubovce. Nedal tolik bodů jako další výrazný ligový rozehrávač, opavský Jakub Šiřina. Když to ale bylo nejvíc potřeba, svitavský Roman Marko českého reprezentanta v přímém souboji zastínil. Jen díky jeho trojce s klaksonem Tuři dovršili těžko uvěřitelný comeback v poslední minutě, na jejímž začátku ztráceli osm bodů; ve druhém prodloužení pak Marko mužstvo nasměroval dalšími dvěma trefami z perimetru k výhře 116:108.

„Naše vítězství ale nebylo zase tolik zasloužené, protože Opava kromě začátku celý zápas vedla a hodně nás trápila,“ uznal 33letý basketbalista. Podle něho si Svitavští hodně pomohli útočným doskokem, který Slezané téměř nezvládali bránit. „Vyplatilo se nám bojovat. V prodloužení to asi bylo o fyzické převaze, protože Opava měla minulý týden asi čtyři nebo pět zápasů a do toho spoustu cestování, což není legrace. V každém případě jsme spokojení, že jsme se fandům revanšovali za ty dvě prohry (z úvodu nadstavby),“ podotkl Marko.