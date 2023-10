Nováček basketbalové ligy Písek porazil trojkou s klaksonem Ostravu

Novotný svou druhou úspěšnou trojkou rozhodl vyrovnaný duel, v jehož druhém poločase se několikrát týmy vystřídaly ve vedení. Do závěrečné čtvrtiny vstupovala s tříbodovým náskokem Ostrava, na začátku poslední minuty měli ale navrch o pět bodů Jihočeši. Hosté 12 sekund před sirénou díky Elyjahu Williamsovi srovnali, při posledním útoku ale trefil zpoza oblouku vítěznou střelu Novotný.

„Ostrava je velmi náročný soupeř a my jsme do toho šli naplno. V prvním poločase nám dávali body z útočných doskoků a druhých šancí, což bylo asi 20 bodů. To jsme v druhém poločase zlepšili. Co se týče té poslední střely, byla to taková třešnička na dortu. Poslední dvě minuty byly vyrovnané a nakonec jsme si udrželi vedení se štěstím,“ uvedl hrdina zápasu Novotný.

V píseckém dresu nastříleli 18 bodů Štěpán Borovka a Petra Šlechta, Vojtěch Sýkora si připsal 16 bodů a 15 asistencí. Nejlepším střelcem zápasu byl s 20 body ostravský Chase Jeter.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 9. kolo: Písek - Ostrava 83:80 (24:18, 51:46, 63:66)

Nejvíce bodů: Borovka a Šlechta po 18, Sýkora 16 - Jeter 20, Majerčák, Rhodes a Týml po 13.

Tabulka:

1. Nymburk 9 7 2 853:631 77,8 2. Ústí nad Labem 9 6 3 800:723 66,7 3. Opava 9 6 3 826:758 66,7 4. USK Praha 8 5 3 597:589 62,5 5. Písek 7 4 3 650:695 57,1 6. Pardubice 9 5 4 779:755 55,6 7. Kolín 9 5 4 703:722 55,6 8. Děčín 9 4 5 805:785 44,4 9. Brno 8 3 5 596:653 37,5 10. Olomoucko 9 3 6 734:814 33,3 11. Slavia Praha 9 3 6 709:847 33,3 12. Ostrava 9 1 8 696:776 11,1