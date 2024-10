Tři výhry? A sen píseckých basketbalistů se rázem změnili v realitu

Sršni nejprve doma přehráli Brno, pak premiérově zvítězili v Ostravě a naposledy zdolali USK Praha 99:89. I to byla pro klub novinka.

„Pro trenéra to bylo těžké utkání. Připravovali jsme se na první poločas, ale přesto jsme v něm inkasovali 54 bodů. Udělal jsem o poločase v šatně menší průvan, za což se i trochu omlouvám. Ale urvali jsme to a smekám před hráči i diváky, kteří nás k výhře dotlačili,“ ocenil písecký kouč Jan Čech.

Tři výhry na úvod ze tří zápasů, to bylo tajné přání Píseckých před startem nového ročníku. „Přípravu jsme směřovali k dobrému vstupu do sezony. Tohle byl náš sen, proměnili jsme to v realitu. Využili jsme širší rotace hráčů, vyhýbají se nám zranění,“ shrnul kouč.

Sršni už také ukázali větší zkušenost v důležitých momentech. „Byli jsme nervózní a v každém duelu zažili nějakou kritickou chvíli. Třeba ještě loni bychom ji neustáli, ale teď jsme to přečkali a dokázali se zvednout,“ dodal Čech.

Ukrytý kapitán Sýkora

Písecký trenér statistikám a tabulce v rozjeté sezoně takovou váhu nedává. Premiérově poskládané tři výhry do jednoho balíčku ho však potěšily. „Loni jsme měli několikrát dvě vítězství, ale třetí zápas jsme pak vůbec nezvládli. Teď se to povedlo. Vyplácí se nám poctivá a kvalitní příprava, stejně jako doplnění týmu o kluky, kteří už mají něco za sebou, ale zároveň jsou hladoví,“ upozornil.

Momentka z utkání Písek - ÚSK.

Posily také ulevují od tlaku a vytížení dvěma loňským oporám Martinu Svobodovi a Vojtěchu Sýkorovi. Hlavně kapitán Sýkora letos zatím není bodově tak výrazný. „Všichni se ptají na Vojtovy triple double. Až bude třeba, tak on je udělá. Je to kapitán, který toho tolik nenamluví, ale má v kabině velký respekt. Co řekne, to platí. Jeho nezajímají osobní statistiky. Dělá maximum pro to, aby dostal Písek do play off. Posily přišly i proto, aby se tihle dva z toho za celou sezonu nezbláznili,“ řekl Jan Čech.

Sršni se trochu obávali, aby soupeři nepřečetli jejich taktiku. „Na náš styl si všichni zvykli, ale děláme některé věci jinak. Držíme průměr 97 vstřelených bodů na zápas, na útočné polovině jsme velmi nebezpeční. Každý zápas rozhodl někdo jiný, v tom jsme nečitelní. Když si to kluci nebudou závidět, budeme úspěšní,“ uvedl.

Polevení od aktuálně vedoucího celku tabulky nečekejte. „Držím kluky nohama na zemi. Máme pokoru i respekt k soutěži. Loňská zkušenost s výborným podzimem a bídným jarem v nás bude ještě dlouho,“ podotkl trenér.

Písečtí ve středu od 18 hodin nastoupí na hřišti Děčína. V neděli o hodinu dřív přivítají v historicky prvním jihočeském derby v nejvyšší soutěži Jindřichův Hradec. Nováček je na opačném konci tabulky a zatím ve třech zápasech nebodoval.