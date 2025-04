„Uvidíme, co převáží. My jsme zimáky zažili ve finále s Nymburkem, kdy jsme nebyli favorité, bylo to trošku jiné. Na druhou stranu ty emoce byly skvělé a stálo to za to,“ těší se na čtvrtfinále ve svátečních kulisách děčínský generální manažer Lukáš Houser.

Armex, šestý celek NBL, v úterý startuje play off na půdě třetího týmu tabulky. „Je to pro ně první play off, jsou plní euforie a ten zimák a skvělá kulisa to všechno ještě umocní. Nevím, jestli jsme favorit či ne, mluví pro nás nějaké zkušenosti, pro Písek zase výsledky z letoška.“

Sršni v základní části Válečníky třikrát bodli, ale naposledy sami pocítili žihadlo. Děčín se v nedávné domácí partii zvedl z knokautu 25:43 po první čtvrtině a nakonec jásal po výhře v prodloužení 114:106. „Ten zápas byl hodně specifický, Písek ani my jsme nebyli kompletní, moc bych se k tomu neupínal. Spíš se všechno maže a začíná se od nuly,“ myslí si Houser, že výsledky v dlouhodobé části nebudou hrát ve čtvrtfinále roli.

Mrzí ho, že Děčín nejde do play off z trochu vyšší pozice. „Je to strašná škoda. Tabulka je tak vyrovnaná, že jsme klidně mohli být druzí,“ připomíná, že od stříbrné Opavy Válečníky dělily jen dvě výhry. „Ale pořád jsme udrželi kontakt se špičkou a teď do toho půjdeme naplno!“

Děčín, 19.9. 2024, tisková konference basketbalistů Děčína před startem NBL. Generální manažer Děčína Lukáš Houser s novým dresem Válečníků.

A jistě i sebevědomě, ligový finiš Děčínu vyšel náramně, z posledních osmi zápasů šestkrát slavil. „Dali jsme se zdravotně dohromady a všechno si to sedlo, ale teď to bude zase nové. Cíle máme postupné, v první řadě musíme zvládnout čtvrtfinále, až pak se můžeme bavit o medailích.“

Letos se v play off opět bude hrát spíš o stříbro, o titulu pro Nymburk pochybuje málokdo. „Může to tak vypadat. Já to vidím tak, že je tam jeden jasný favorit a sedm týmů, které se mu to budou snažit znepříjemnit, nebo ho i porazit. “