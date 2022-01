Lídr NBA z Phoenixu prohrál s Miami, zaváhaly i Utah a Milwaukee

Miami proti Phoenixu postrádalo jedenáct hráčů včetně hvězd Jimmyho Butlera a Bama Adebaya, ale ostatní nahradili opory skvělou střelbou a 22 trojkami vyrovnali klubový rekord. Zpoza oblouku hosté stříleli s úspěšností 50 procent. Osm trojek dal Duncan Robinson, autor 27 bodů. Tyler Herro nastřílel dokonce 33 bodů. Favoritovi se tolik střelecky nedařilo. Devin Booker sice dal 26 bodů, ale z toho polovinu z trestných hodů a ze hry dal jen pět košů. Už v poločase Miami vedlo o 20 a náskok si pak v klidu hlídalo.

„Máme v týmu dost dobrých střelců. Pak stačí dobře pohybovat míčem a nacházet volné hráče, kteří už se postarají o to, aby skončil míč v koši,“ řekl Duncan Robinson. „Dali jsme jim příliš volnosti a pohodlí v útoku. A to se nesmí stávat. Oni si pak dělali, co chtěli, a my byli v obraně jen za diváky,“ prohlásil Booker.

Utah zaváhání Phoenixu nevyužil, ačkoliv hrál na hřišti Indiany, která prohrála předchozích šest zápasů. Jenže tentokrát Pacers předvedli jeden z nejlepších výkonů v sezoně podpořený životním zápasem Sabonise. Litevský pivot trefil 18 z 22 střel a využil toho, že Jazz pod košem chyběl kvůli covidu elitní obránce Rudy Gobert. Sabonis také těžil ze spolupráce s veteránem Lancem Stephensonem, který k 16 bodům přidal 14 asistencí.

„Lance nám dal tu správnou energii. Když je na míči, je nevyzpytatelný a dokáže téměř cokoli. Především je ale nesobecký a rozdává pozitivní energii,“ ocenil trenér Indiany Rick Carlisle zkušeného hráče, který se k týmu připojil na začátku ledna. „Opravdu rád hraju pick and roll s Lancem. Je to opravdu chytrý hráč,“ dodal Sabonis.

Adetokunbo zaznamenal vedle 43 bodů také 12 doskoků a Khris Middleton přidal 27 bodů, 10 doskoků a 9 asistencí, ale v dresu Milwaukee byli příliš osamoceni. Náhradníci Bucks přispěli jen pěti body. Hornets to využili a připravili obhájcům titulu už třetí porážku z posledních čtyř duelů. Před Milwaukee se na třetí místo ve Východní konferenci dostalo právě Miami.

Dobrou formu potvrdil Memphis, který i bez hvězd Ja Moranta a Steva Adamse zvítězil 123:108 nad oslabeným Los Angeles Clippers a osmou výhru v řadě vyrovnal klubový rekord. První triple double v kariéře Jaylena Browna (22 bodů, 11 doskoků, 11 asistencí) pomohl Bostonu k vítězství 99:75 nad New Yorkem. V souboji nejhorších týmů soutěže zvítězil Detroit nad Orlandem 97:92. Magic prohráli poosmé za sebou.