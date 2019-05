Philadelphia opět přehrála Toronto a v sérii vede. Řádil Embiid

Philadelphia sice vedla celé utkání a ve druhé čtvrtině odskočila na rozdíl 14 bodů, ale Toronto se drželo v kontaktu až do poslední části. V ní však Raptoři vyhořeli. Čtvrtou čtvrtinu prohráli 14:27, především ale dovolili domácím čtvrtinu začít šňůrou 21:3, která jim přinesla dvacetibodové vedení a v podstatě konec zápasu.

Toronto se hodně trápilo se střelbou hlavně za tři body, trefilo z dálky jen sedm z 27 pokusů. Dobrý výkon podal pouze Kawhi Leonard, autor 33 bodů. Většina dalších opor zklamala. Kyle Lowry a Marc Gasol dali jen sedm bodů, Fred VanVleet jediný a Gasol především neuhlídal Embiida, který ničil obranu Raptorů.

Robustní pivot předvedl i velkou parádu, když pět minut před koncem naznačil střelu z dálky, obešel obránce a parádní smečí zvýšil na 110:84. S roztaženýma rukama a širokým úsměvem pak běžel zpátky na svou polovinu s vědomím, že zápas je rozhodnutý.

„Když mě to baví, moje hra se úplně změní. Vždycky říkám, že když se neusmívám, mám špatný zápas. Já se prostě musím na hřišti bavit,“ řekl Embiid.

Nebyl však na to sám. Jimmy Butler téměř dosáhl na triple double (22 bodů, 9 doskoků a 9 asistencí) a šest hráčů Sixers mělo dvouciferný počet bodů. „Soupeř odvedl dobrou práci v útoku, zatímco my ne,“ uvedl Leonard. „Přehráli nás v každém ohledu. To se nám dlouho nestalo,“ doplnil trenér Toronta Nick Nurse.