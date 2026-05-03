Velký obrat v sérii dokonán. Philadelphia vyřadila Boston z play off NBA

  8:10
Basketbalisté Philadelphie jsou ve druhém kole play off NBA. V rozhodujícím sedmém utkání porazili Boston na jeho hřišti 109:100 a celou sérii vyhráli 4:3 na zápasy. Vyrovnali tím nejlepší klubový výsledek za posledních 25 let, naposledy v roce 2001 nakonec došli až do finále. Navíc poprvé v historii klubu otočili sérii, ve které prohrávali 1:3. Jejich dalším soupeřem jsou New York Knicks.
Basketbalisté Philadelphie oslavují postup přes Boston. Zleva Tyrese Maxey, Joel Embiid a Vj Edgecombe. | foto: Reuters

Philadelphia, až sedmý nasazený tým ve Východní konferenci, měla statisticky nejhorší začátky zápasů ze všech týmů v play off, ale v sedmém utkání si právě skvělým startem do utkání pomohla, protože rychle vedla 9:0 a po deseti minutách měla náskok 15 bodů. Celtics do klíčového utkání nemohli kvůli zranění kolena nasadit svou hvězdu Jaysona Tatuma ani pivota Nikolu Vučeviče. Ve druhé čtvrtině se ale chytli a dokonce šli na chvíli do těsného vedení.

Jayson Baylor Scheierman z Bostonu se snaží ubránit Joela Embiida z Philadelphie.
Basketbalisté Philadelphie oslavují postup přes Boston. Zleva Tyrese Maxey, Joel Embiid a Vj Edgecombe.
Na koši se houpe Neemias Queta z Bostonu, vpravo je Joel Embiid z Philadelphie.
Joel Embiid z Philadelphie v rozhodujícím utkání proti Bostonu.
Ve třetí části ale Sixers zabrali v útoku. Nejprve ho táhl pivot Joel Embiid, autor 34 bodů, 12 doskoků a 6 asistencí. Pak se tým trefoval za tři body a šňůrou 14:3 získal vedení až o 18 bodů. Boston se v poslední čtvrtině několikrát dostal na dostřel jediného bodu. Dvě minuty před koncem ale dal dva klíčové koše Tyrese Maxey a celkem osm bodů Sixers v řadě včetně trestných hodů, zatímco soupeř v posledních čtyřech minutách dal jediný koš deset sekund před koncem po sérii osmi nepřesných střel. Sixers vyřadili druhý nasazený Boston poprvé od roku 1982 a po pěti prohraných vzájemných sériích.

„Zvládli jsem sedmý zápas v nehostinném prostředí. To je samo o sobě velký úspěch a zkušenost,“ poukázal trenér Philadelphie Nick Nurse na bouřlivou kulisu v Bostonu. „Poslední dva zápasy jsme velmi dobře bránili, nenechávali jsme jim otevřené střely a snížili jsme jejich úspěšnost. To rozhodlo,“ dodal Nurse s odkazem na to, že Boston dnes střílel s úspěšností pod 40 procent a jen 27 procent za tři body.

Maxey dal celkem 30 bodů, 11 doskoků a 7 asistencí. VJ Edgecombe přidal 23 bodů. Boston táhli Jaylen Brown s 33 body a Derrick White, který ale na 26 bodů potřeboval stejný počet střel. „Hlavní rozdíl v sérii nastal návratem Joela Embiida po zranění. S ním je Philadelphia zcela odlišný tým,“ řekl trenér Bostonu Joe Mazzulla. Celtics vyřazením v prvním kole zaznamenali nejhorší výsledek za posledních pět let.

1. kolo play off NBA:

Východní konference - 7. zápas:
Boston - Philadelphia 100:109 (konečný stav série 3:4).

