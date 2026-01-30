Ostravské basketbalistky jsou poprvé ve finále. Čekají je obhájkyně poháru

Autor: ,
  21:13
Basketbalistky SBŠ Ostrava a KP Brno se utkají ve finále Českého poháru. To sehrají v neděli od 13.30 v hale Campusu Ostravské univerzity. Brňanky v semifinále porazily Levhartice Chomutov 74:70 a Ostravanky Hradec Králové 79:68.
Ostravská Bohdana Metyšová se snaží dostat ke střele kolem královehradecké...

Ostravská Bohdana Metyšová se snaží dostat ke střele kolem královehradecké Jindřišky Hrubé. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Basketbalistky SBŠ Ostrava se radují z historického postupu do finále Českého...
Basketbalistky Hradce Králové přijela do Ostravy podpořit i skupina fanoušků.
Ostravská trenérka Iveta Rašková debatuje s rozhodčí Veronikou Vávrovou.
Trenérka Hradce Králové a ženské reprezentace Romana Ptáčková sleduje...
9 fotografií

Zatímco Brňanky trofej obhajují, pro Ostravanky je finále historickým úspěchem.

„O to víc jsme si postup přáli,“ přiznal asistent ostravské trenérky Kamil Fajta. „Byli jsme dobře připraveni a dobře jsme bránili. Holky plnily to, co jsme si v týdnu řekli.“

„Vyhrály favoritky,“ uvedla královehradecká trenérka Romana Ptáčková. „Ostrava měla zápas po celou dobu ve svých rukách. My jsme jenom dotahovaly. Nezahrály nám rozehrávačky, ale jedna má osmnáct let a druhá dvacet. Velmi dobře hrály zahraniční posily, jenže, když jsme soupeřky dotáhly, tak ty okamžitě kontrovaly.“

Královehradecká křídelnice Jindřiška Hrubá podotkla, že hůř bránily a neproměňovaly jednoduché koše. Podle ní nehrálo roli, že před týdnem doma s Ostravou v lize prohrály 68:70. „Všechno ale bylo z naší strany horší, než v tom minulém utkání,“ podotkla. „Ale určitě zabojujeme aspoň o to třetí místo.“

Ostravská Bohdana Metyšová se snaží dostat ke střele kolem královehradecké Jindřišky Hrubé.

Ostravská kapitánka Michaela Vacková odmítla roli favoritek: „Jsou tady čtyři vyrovnané týmy, ale za tím postupem jsme si šly a doufám, že získáme tu nejcennější medaili.“

Basketbalistky Hradce Králové nevyužily několika střeleckých výpadků Ostravanek. „Jenže ty byly daleko lepší na doskoku, rozdíl dvaceti míčů je obrovský,“ upozornila Romana Ptáčková na poměr doskoků 56:36 ve prospěch SBŠ Ostrava. „Domácí byly bojovnější, důraznější, kontaktnější.“

Michaela Vacková je pyšná na své spoluhráčky, že duel zvládly, byť se jim chvílemi vůbec nedařilo střelecky. „Těší mě, že když na jednu dvě minuty vypneme, tak jsme mentálně natolik silné, že se dokážeme vrátit do hry a nepřemýšlíme nad tím, střílíme dál. A padne to tam.“

Co bude potřeba, aby finále zvládly?

„Koncentrovanost všech hráček,“ odpověděl Kamil Fajta.

„Bude to boj do poslední minuty,“ předpovídá Vacková. „Bude záležet na tom, jak se kdo vyspí a jak bude hrát.“

S obhájkyněmi o pohár

„Zpočátku jsme agresivně bránily, ale ve druhém poločase jsme bohužel začaly chybovat v obraně, takže z toho byla vyrovnaná koncovka,“ komentovala postup do finále Eliška Žílová z KP Brno. „K tomu se nám vyfaulovala Kačka Galíčková, což byl pro nás velký problém. Ale díky morálu a trpělivosti jsme závěr zvládly.“

Basketbalistky SBŠ Ostrava se radují z historického postupu do finále Českého poháru.
Basketbalistky Hradce Králové přijela do Ostravy podpořit i skupina fanoušků.
Ostravská trenérka Iveta Rašková debatuje s rozhodčí Veronikou Vávrovou.
Trenérka Hradce Králové a ženské reprezentace Romana Ptáčková sleduje semifinále Českého poháru.
9 fotografií

Brněnské hráčky vedly v prvním poločase už o 16 bodů, ale Chomutovu se povedlo zápas zdramatizovat. V závěrečné čtvrtině se Levhartice dokonce dostaly do vedení o jeden či dva body, svěřenkyně Marcely Krämer však sedmibodovou šňůrou od stavu 65:66 získaly klíčový náskok.

Dvaceti body se na výhře KP podílela Vondráčková. Nejlepší střelkyní Chomutova byla se 17 body Brejchová. Její spoluhráčka Fučíková měla double double za 12 bodů a 16 doskoků.

Final Four Českého poháru basketbalistek v Ostravě

semifinále

KP Brno - Chomutov 74:70 (19:10, 35:24, 47:46)
Nejvíce bodů: Vondráčková 20, Swartzová 17, Galíčková 14 - Brejchová 17, Kadlecová 14, Fučíková a Sekaová po 12

SBŠ Ostrava - Hradec Králové 79:68 (20:19, 41:37, 59:49)
Nejvíce bodů: Squiresová 21, Válková 18, Nelsonová 13 - Hálová 26, Martišková 13, Králová 7

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Vítězné déjà vu pro Karlovy Vary, Kometa v prodloužení srazila Budějovice

Aktualizujeme
Momentka z duelu Brno - Budějovice. V brance domácích vykukuje Aleš Stezka.

Páteční hokejová extraliga měla v programu dva zápasy. Karlovy Vary si zopakovaly den starý souboj s Libercem a utkání skončilo úplně stejným výsledkem - domácí uspěli 3:2 v nájezdech. Kometa Brno...

30. ledna 2026  20:52,  aktualizováno  21:11

Basketbalistky Ostravy poprvé v lize vyhrály, odnesla to předposlední Slovanka

Basketbalistka Anna Jedličková najíždí do koše Slovanky.

Basketbalistky Ostravy v dohrávce 14. kola v souboji dvou nejhorších týmů ligy porazily 80:71 Slovanku a poprvé v sezoně vyhrály. Slezanky byly posledním týmem v soutěži bez vítězství.

30. ledna 2026  20:40

Německo na ME v házené porazilo Chorvatsko, po 10 letech si zahraje o zlato

Německý házenkář Nils Lichtlein slaví proti Dánsku.

Házenkáři Německa si po deseti letech zahrají na mistrovství Evropy o titul. V semifinále šampionátu v Herningu porazili 31:28 loňské vicemistry světa Chorvaty. V nedělním finále nastoupí buď proti...

30. ledna 2026  20:27

Jihlava doma porazila Frýdek-Místek, třemi body se blýskl Harkabus

Jihlavští hokejisté Šimon Jelínek (vlevo), Tomáš Harkabus (uprostřed) a Jan...

Jihlava v předehrávce 45. kola první hokejové ligy překvapení nedopustila, na domácím ledě porazila Frýdek-Místek 4:1. Náskok vedoucí Slavie, která má však zápas k dobru, Dukla snížila na čtyři body.

30. ledna 2026  20:19

Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na...

30. ledna 2026  19:36

Česká štafeta byla na úvod MS cyklokrosařů šestá, vyhráli domácí Nizozemci

Kristýna Zemanová na trati cyklokrosového mistrovství republiky v Ostravě

Česká štafeta obsadila na úvod mistrovství světa cyklokrosařů v Hulstu šesté místo. Zvítězili domácí favorité Nizozemci před Italy a Belgičany, se čtvrtým místem se museli spokojit obhájci zlata...

30. ledna 2026  18:53

Alcaraz zvracel a sotva chodil. Když se nechal ošetřit, Zverev se zlobil: Blbost!

Carlose Alcaraze trápí v semifinále Australian Open zranění.

V semifinále Australian Open na něj náhle zaútočily zdravotní obtíže, a tak se Carlos Alcaraz nechal ošetřit. Což se jeho soupeři Alexanderu Zverevovi vůbec nelíbilo. „Neuvěřitelné, tohle nemůžete...

30. ledna 2026

Zápas pod hvězdami ve svetrech jako z první republiky. Líbí se vám dres Pirátů?

Chomutovský hokejový útočník Cole Coskey v dresu, v němž Piráti nastoupí v...

Místo dresů svetry. Fešácké. A unikátní. Hokejoví Piráti z Chomutova se v sobotním prvoligovém derby s Litoměřicemi pod širým nebem na zimním stadionu v Povrlech oblečou do trikotů, jaké nosili...

30. ledna 2026  17:41

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

30. ledna 2026  11:43,  aktualizováno  17:32

Fotbalové přestupy ONLINE: Slávista Kante jde na hostování do Baníku Ostrava

Sledujeme online
Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

30. ledna 2026  17:28

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dobeš vychytal Nečase a spol., fanoušci skandovali jeho jméno. Říká si o jedničku?

Jakub Dobeš slaví s fanoušky Montreal Canadiens.

Při pohledu na statistiky ze zápasu nemáte dojem, že brankář Jakub Dobeš předvedl bůhvíjak oslnivý výkon. Třikrát inkasoval, úspěšnost zákroků nevytáhl ani nad 90 procent. I tak se ale nemalou měrou...

30. ledna 2026  17:01

MS v cyklokrosu 2026 v Hulstu: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Kristýna Zemanová na trati cyklokrosového mistrovství republiky v Ostravě

Světový šampionát v cyklokrosu hostí od 30. ledna do 1. února nizozemský Hulst. České barvy bude hájit 16 závodníků. V elitních kategoriích pojedou Michael Boroš a Kristýna Zemanová. V týmu je i loni...

30. ledna 2026,  aktualizováno  16:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.