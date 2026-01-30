Ostravské basketbalistky jsou poprvé ve finále. Čekají je obhájkyně poháru

Zatímco Brňanky trofej obhajují, pro Ostravanky je finále historickým úspěchem.
„O to víc jsme si postup přáli,“ přiznal asistent ostravské trenérky Kamil Fajta. „Byli jsme dobře připraveni a dobře jsme bránili. Holky plnily to, co jsme si v týdnu řekli.“
„Vyhrály favoritky,“ uvedla královehradecká trenérka Romana Ptáčková. „Ostrava měla zápas po celou dobu ve svých rukách. My jsme jenom dotahovaly. Nezahrály nám rozehrávačky, ale jedna má osmnáct let a druhá dvacet. Velmi dobře hrály zahraniční posily, jenže, když jsme soupeřky dotáhly, tak ty okamžitě kontrovaly.“
Královehradecká křídelnice Jindřiška Hrubá podotkla, že hůř bránily a neproměňovaly jednoduché koše. Podle ní nehrálo roli, že před týdnem doma s Ostravou v lize prohrály 68:70. „Všechno ale bylo z naší strany horší, než v tom minulém utkání,“ podotkla. „Ale určitě zabojujeme aspoň o to třetí místo.“
Ostravská kapitánka Michaela Vacková odmítla roli favoritek: „Jsou tady čtyři vyrovnané týmy, ale za tím postupem jsme si šly a doufám, že získáme tu nejcennější medaili.“
Basketbalistky Hradce Králové nevyužily několika střeleckých výpadků Ostravanek. „Jenže ty byly daleko lepší na doskoku, rozdíl dvaceti míčů je obrovský,“ upozornila Romana Ptáčková na poměr doskoků 56:36 ve prospěch SBŠ Ostrava. „Domácí byly bojovnější, důraznější, kontaktnější.“
Michaela Vacková je pyšná na své spoluhráčky, že duel zvládly, byť se jim chvílemi vůbec nedařilo střelecky. „Těší mě, že když na jednu dvě minuty vypneme, tak jsme mentálně natolik silné, že se dokážeme vrátit do hry a nepřemýšlíme nad tím, střílíme dál. A padne to tam.“
Co bude potřeba, aby finále zvládly?
„Koncentrovanost všech hráček,“ odpověděl Kamil Fajta.
„Bude to boj do poslední minuty,“ předpovídá Vacková. „Bude záležet na tom, jak se kdo vyspí a jak bude hrát.“
S obhájkyněmi o pohár
„Zpočátku jsme agresivně bránily, ale ve druhém poločase jsme bohužel začaly chybovat v obraně, takže z toho byla vyrovnaná koncovka,“ komentovala postup do finále Eliška Žílová z KP Brno. „K tomu se nám vyfaulovala Kačka Galíčková, což byl pro nás velký problém. Ale díky morálu a trpělivosti jsme závěr zvládly.“
Brněnské hráčky vedly v prvním poločase už o 16 bodů, ale Chomutovu se povedlo zápas zdramatizovat. V závěrečné čtvrtině se Levhartice dokonce dostaly do vedení o jeden či dva body, svěřenkyně Marcely Krämer však sedmibodovou šňůrou od stavu 65:66 získaly klíčový náskok.
Dvaceti body se na výhře KP podílela Vondráčková. Nejlepší střelkyní Chomutova byla se 17 body Brejchová. Její spoluhráčka Fučíková měla double double za 12 bodů a 16 doskoků.
Final Four Českého poháru basketbalistek v Ostravě
semifinále
KP Brno - Chomutov 74:70 (19:10, 35:24, 47:46)
SBŠ Ostrava - Hradec Králové 79:68 (20:19, 41:37, 59:49)