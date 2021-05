Stěhování, zranění, sestup... Po složité sezoně se Záplatová ráda vrací do Žabin

Příprava na červnové mistrovství Evropy je v plném proudu. V minulém týdnu zavedla české basketbalistky na soustředění do Trutnova, tedy tam, kde jejich rozehrávačka Petra Záplatová dlouhé roky působila.



„Mám to tam ráda, halu i celé prostředí. Ale jelikož bydlím už v Brně, tak to mám trochu z ruky,“ pověděla 29letá legionářka. Právě se rozhodla v Brně znovu i hrát, a podepsala smlouvu v Žabinách, kde ji – podle vlastních slov – čeká jedna z posledních „seriozních“ sezon na vyšší úrovni.

České zápasy na EuroBasketu 17. června Rusko – Česko

18. června Česko – Francie

20. června Česko – Chorvatsko Pozn.: vítězové skupin postoupí přímo do čtvrtfinále, týmy na druhých a třetích místech jdou do předkola play off. „Česká“ skupina D se hraje ve francouzském Štrasburku.

Co vás vede zpět?

V Žabinách jsem strávila dva roky, pro obě strany úspěšné, a beru je jako osudové. Velice mě tam láká i Eurocup. Celá koncepce Žabin, jak se prezentují a jak hrají, mě baví. Vím, do čeho jdu, už dřív mi tam říkali, že pokud se rozhodnu, mám tam dveře otevřené, a jsem ráda, že to tak dopadlo.

Vracíte se hned po roce v zahraničí, není to brzo?

Neříkám, že je to můj poslední rok ve vrcholovém basketbalu, ale jeden z mých posledních možná ano. Tak chci být tam, kde se cítím dobře. Minulý rok byl náročný. Neříkám, že mě neláká ještě si něco zkusit, ale nevím, jestli ve vysokém režimu. To se všechno uvidí. Mojí motivací je teď Eurocup a povznesení Žabin v soutěži, kterou ještě nehrály.

Jak se seběhlo, že jste v sezoně vystřídala dvě zahraniční štace?

Zprvu jsem šla do polské Toruni, kde dřív hrálo víc českých hráček a tehdy tam trénoval i současný reprezentační trenér pan Svitek. Bohužel to tam ale nefungovalo organizačně, trenér se změnil a já jsem se tam i zranila, trápila mě záda. Vrátila jsem se do Česka, vyléčila jsem se, zúčastnila jsem se reprezentačního bloku a po Novém roce jsem dostala nabídku do Španělska. Sezonu jsem dohrála za Cáceres. Bylo to tam fajn, ale přijdete do rozjetého vlaku, což není ideální. Beru to jako zkušenost. Sezona byla náročná a z mého pohledu se nevyvíjela dobrým směrem.

Bylo těžké se v covidové sezoně dostat do zahraničí?

Neviděla bych jako problém něco najít, ale šlo o to, jak na tom kdo finančně byl. Letos byla hodně rychle zaplněná francouzská liga, z těch špičkových zůstala místa ve Španělsku a v Itálii. Osobně jsem měla ještě i jiné možnosti, třeba se vrátit do Německa, kde jsem si udělala dobré jméno, ale chtěla jsem si zkusit Španělsko, tedy to nejlepší v Evropě. Tým nebyl v úplně ideální situaci, měli tam svých problémů dost, ale vzala jsem to jako svoji motivaci. Přála jsem si to tam zkusit, abych viděla, jak na tom jsem.

Co v Cáceresu skřípalo?

Měl velký potenciál, ale bohužel se to tam jedno s druhým nesešlo. Tým nakonec spadl z ligy. Celkově si to nesedlo, trenérův preferovaný styl basketbalu asi neseděl hráčkám, které tam byly. Od začátku se tam potýkali se zraněními a dalšími problémy, do konce sezony vydrželo jen pár hráček. Asi jen čtyři. Zbytek byl buď zraněný, nebo odešel.

Splnila i tak španělská liga vaše očekávání?

Moc se mi líbila. Musím říct, že po Polsku, kde jsem byla psychicky i basketbalově demotivovaná, mě Španělsko znovu nakoplo. Měla jsem srovnání s velmi dobrými hráčkami, i reprezentantkami, a kdyby byla někdy možnost, tak bych se tam ráda vrátila. Sluníčko, lidé venku na zahrádkách... to člověka nabije energií.

Jaký byl váš režim ve Španělsku?

Když jsem tam přiletěla, byla naše oblast uzavřená, takže se z ní nemohlo vycestovat. To mě mrzelo, hodinu cesty od nás byly portugalské hranice a další kousek to byl do Lisabonu, jenomže nebyla šance se tam podívat. Kam se cestovat mohlo byly zápasy venku, a hned po týdnu se jelo autobusem do Girony. Je to přes celé Španělsko, dvanáct hodin na silnici. Není to příjemné, ale dá se na to zvyknout. Na cestě hned usnu, nemám s tím problém, a možná je to lepší, než se stresovat v letadle. V běžných sezonách se tam asi lítá, ale letos to bylo takhle.

Otevřelo vám pár měsíců v Cáceresu, kde na počátku 90. let minulého století zářil brněnský pivotman Jiří Okáč, dveře do Evropy?

Vzhledem k tomu, že jsme jednali docela brzo s Žabinami, tak jsem se domluvila s agentem, že nic dalšího hledat nemusíme. Jenom jsem byla v kontaktu s jedním týmem z Německa, kdyby to doma nevyšlo. Nevím, jestli mi to otevřelo cestu někam dál... sezonu jsem nezakončila s takovými čísly, aby se o tom dalo diskutovat, do Německa bych se zřejmě vrátit mohla, ale nakonec jsem stejně neměla důvod hledat.

Co reprezentace? Rodí se parta na úspěch na EuroBasketu?

Myslím si, že máme velice hratelnou skupinu, je tam šance postoupit. Aniž bych chtěla něco soudit dopředu, tak věřím, že náš tým je dobře složený a dobře vedený. Snad ukážeme, že umíme hrát basketbal. První zápas máme proti Rusku, což beru jako pozitivum, protože se na úvod vyhneme domácí Francii jako velkému favoritovi na medaili. Rusky můžeme překvapit, tenhle zápas hodně ukáže a může už tak trochu i rozhodnout. Porazit bude každopádně potřeba Chorvatky... tyhle dva zápasy musíme vyhrát. Podle mě je to reálné.

Nese se už příprava ve znamení letošního loučení dlouholeté reprezentantky Romany Hejdové?

Romča je velký dříč a motivátor pro nás všechny, je nedílnou součástí šatny a kapitánem na svém místě. Její motivace je obrovská, chce se rozloučit se ctí po své velice úspěšné kariéře. Motivuje tím i nás ostatní. Chceme vyhrávat a chceme něco dokázat.