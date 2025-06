V osmadvaceti letech je věčně usměvavá blondýnka jednou z nejzkušenějších reprezentantek v aktuálním výběru a roli lídryně se nezříká. „Body se ode mě určitě budou čekat,“ přiznává v rozhovoru pro iDNES.cz.

Zároveň ale upozorňuje, že hlavní síla týmu trenérky Romany Ptáčkové tkví v šířce kádru, v němž mají platnou roli všechny hráčky, a ne jen vybrané hvězdy: „Hrajeme nesobecký basket, míč si hodně půjčujeme. Už na loňském mistrovství Evropy, kde jsme skončily sedmé, jsme měly hodně asistencí. Nemáme individuality, které by hrály jedna na jednu, ale soupeřky můžeme přehrát tvrdostí, rychlou hrou a širokou rotací, že točíme všech dvanáct hráček.“

A navíc se jádro týmu zná už dlouho, neboť společně prošlo mládežnickými výběry.

„Talentově na tom nejsme tak dobře jako top týmy, ale máme skvělou partu, která se projevuje i na hřišti,“ přibližuje Holešínská.

Se spoluhráčkami zahájí šampionát už ve čtvrtek od 17:30 proti Černé Hoře. V pátek ve stejný čas změří síly s Portugalkami a v neděli zakončí brněnskou skupinu proti Belgičankám, které patří k hlavním favoritkám celého turnaje.

„Prvním krokem by mělo být postoupit ze skupiny a pak se uvidí. Kdyby se to nepovedlo, určitě budeme zklamané,“ nastiňuje Holešínská, že Češky se budou chtít dostat mezi dva celky, které projdou do čtvrtfinále v řeckém Pireu.

Česká basketbalistka Petra Holešínská u míče v zápase s Lotyšskem. Brání ji Lina Locenieceová.

„Hodně týmům budou chybět hráčky z WNBA, což by nám mohlo pomoct. A co se týče šancí v případném play off, tak těžko říct, protože druhá skupina, kterou máme křížem, je hodně nabitá,“ připomíná, že mezi nejlepší osmičkou by reprezentantky narazily na někoho z kvarteta Německo, Španělsko, Velká Británie a Švédsko.

Češky si před EuroBasketem vyzkoušely brněnskou halu ve čtyřech cvičných duelech.

S Itálií prohrály před diváky i o den později za zavřenými dveřmi, proti Lotyškám uspěly pouze v „utajeném“ zápase.

Přesto Holešínská věří, že domácí publikum reprezentantkám prospěje: „Přijdou rodina a kamarádi, což je pro mě obzvlášť důležité, protože hraju v zahraničí.“

V uplynulé sezoně působila ve španělském týmu Jairis, v němž si vyzkoušela hned tři soutěže.

Klub i díky jejímu přispění vyhrál domácí pohár, což česká legionářka označuje za velké překvapení a skvělou zkušenost, ale v Eurocupu vypadl v prvním kole play off. A v lize ztroskotal ve čtvrtfinále na Zaragoze, odkud Holešínská do Jairisu přestoupila.

„Tím, že Zaragoza je spojená s mužským týmem v ACB, měla lepší strukturu a byla profesionálnější, třeba při cestování,“ srovnává. „Ale v Alcantrille, což je taková vesnice kousek od Murcíe, se mi žilo dobře. I díky počasí. Španělé jsou pohodoví, jen jim všechno hodně trvá. Když jsem potřebovala něco zařídit, tak to nebylo ideální.“

Ve Španělsku absolvovala už třetí sezonu, v té první působila na Kanárských ostrovech, a kvalitu soutěže vyzdvihuje: „Pro mě je to jedna ze dvou nejlepších soutěží v Evropě hlavně díky tomu, že mají skvělé domácí hráčky. A je super, že každý týden máte těžké zápasy. Stalo se nám třeba, že jsme prohrály s posledním týmem, který pak spadl.“

Petra Holešínská v dresu španělského Jairisu.

V uplynulém ročníku hrála v lize průměrně 20 minut na zápas a dávala 8,5 bodu, v Eurocupu měla dokonce 13,6 bodu na utkání. A i když si život na Pyrenejském poloostrově oblíbila, což se do těchto statistik promítlo, v příští sezoně přestoupí jinam. „Ale ještě nemůžu říct kam,“ poví tajemně.

Každopádně při návratu do Česka pro přípravu na EuroBasket jí chvíli trvalo, než se přeorientovala na jiný denní režim.

„Všichni vědí, že ranní tréninky nejsou úplně pro mě. Začínat v deset hodin je dost brzo,“ usmívá se.

V osmadvaceti letech je v ideálním sportovním věku, a proto věří, že brzy zažije další klubové i reprezentační úspěchy.

Před dvěma lety na mistrovství Evropy sedmé místo, letos útok na ještě lepší výsledek a tím cesta rozhodně nekončí: „Doufám, že zůstaneme co nejdéle spolu a že přijdou opravdu dobré výsledky. Po EuroBasketu máme ještě kvalifikaci mistrovství světa, kam by bylo hezké se dostat.“