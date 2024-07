„Petru dobře známe. Je to hráčka, co umí dělat body. Šance si dokáže sama vytvářet, ale je to i hráčka do kombinace. Navíc hraje agresivně a je platná i v obraně,“ prohlásil trenér celku z Alcantarilly Bernat Canu.

Holešínská už ve Španělsku nastupovala za Gran Canarii, do Zaragozy zamířila loni. Poprvé v kariéře si s ní zahrála i Evropskou ligu a v domácí lize došla do semifinále. V sezoně odehrála 35 zápasů se střeleckým průměrem 7,2 bodu.