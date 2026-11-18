Postup na tuto akci se národnímu výběru povážlivě vzdálil. Na kontinentálních šampionátech se přitom Češky objevují nepřetržitě od roku 1995...
„Nepodaly jsme dobrý výkon hlavně ve třetí čtvrtině. Ale celkově si myslím, že projev tady na Královce nebyl takový, jaký jsme chtěly fanouškům ukázat v takhle speciální den,“ smutnila Holešínská. „Chtěla bych se jim omluvit. My se musíme zvednout a věřit, že pořád ten sen žije. Víme, že tady nejde jenom o mistrovství Evropy, tady jde o budoucnost tohohle týmu. Proto to mrzí tolik.“
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Smutný i rozzlobený Bašta: Začali jsme panikařit. Úspěšnost střelby byla tragická
V úterním zápase byla českou nejlepší střelkyní, dala 15 bodů a navázala na výkony proti Španělsku (16 bodů) a Chorvatsku (13). Žádná z jejích parťaček nepodala v trojici kvalifikačních utkání tak vyrovnané výkony.
Veronika Voráčková tentokrát sice sebrala devět doskoků, ale střelecky zůstala na dvou bodech. Jen o jeden víc měla Julie Pospíšilová. Proti Chorvatsku se nedařilo Petře Malíkové, ve Španělsku zůstala na nule Natálie Stoupalová. A s výkyvy se rvaly i mladá pivotka Kateřina Kalná s parťačkou Natálií Kouckou.
„Nemáme úplně v sobě, abychom si na střely věřily ve chvíli, kdy jich pár nedáme,“ komentovala Holešínská. „Jsme lepší střelkyně, než jsme ukázaly. Myslím, že to je v hlavách, dolehla na nás tíha okamžiku.“
Od stavu 38:27 skórovaly přes osm minut jen Bulharky. Jejich bodovou šňůru ukončila právě Holešínská, která na startu závěrečné desetiminutovky snižovala na 41:44.
„Na začátku zápasu jsme hrály rychle dopředu, solidně jsme bránily. Nevím, kolik tam bylo ztrát v první půlce, ale určitě ne tolik jako ve třetí čtvrtině,“ kroutila hlavou.
A měla pravdu. Češky ztratily za poločas šest míčů, ve třetí čtvrtině rovnou sedm.
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„Bohužel, tam se to sesypalo,“ smutnila Holešínská, která během duelu schytala i několik tvrdých ran v soubojích.
Z toho svého posledního v utkání odešla jako poražená. Její střela za tři body přes Stephanii Kostowiczovou netrefila obroučku. „Na střely si věřím. I na tu poslední. Ale bohužel jsem ji uspěchala,“ mrzelo jí.
Do dalšího kvalifikačního okna, ve kterém mají na programu opět tři zápasy, si Češky nesou tři porážky. V únoru se utkají doma se Španělkami a vyrazí do Bulharska a Chorvatska.
„Chci říct, že se musíme poučit...“ hledala Holešínská správná slova. „Teď to bylo často o maličkostech, které se ale nabalily. Vznikla z toho obrovská sněhová koule problémů.“