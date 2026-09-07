Strávila tam pět let na univerzitách, v Chicagu bojovala o WNBA a před losem letošního mistrovství zadoufala: „Snad budeme mít Američanky ve skupině!“
Tak se i stalo.
Češky proti Caitlin Clarkové, Breanně Stewartové, Paige Bueckersové a dalším hvězdám zakončí světový šampionát, na který se probojovaly po dlouhých dvanácti letech.
„Taková šance se může naskytnout jenom jednou za život. Vím, jak kvalitní mají tým, ale taky věřím, že nám podobná příležitost může otevřít hodně dveří,“ tvrdí Holešínská v rozhovoru pro iDNES Premium.
Dříve byli hráči hrdí, že reprezentují školu, brali ji jako svou. Cítila jsem to tak. Teď spíše platí: Kdo mi dá nejvíc peněz, tam půjdu hrát.