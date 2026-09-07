Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Amerika, můj druhý domov. Holešínskou formovaly univerzitní roky i boj o WNBA

Daniel Czolko
  12:00

Fotogalerie52 Premium

Petra Holešínská pózuje během natáčení upoutávky na nové dresy českých basketbalových reprezentantů a reprezentantek. | foto: CZ BASKETBALL/Blurry - Václav Mudra, Mikuláš Křepelka

Od našeho zpravodaje v Německu - Mrzí ji, že se na světovém šampionátu v Berlíně nepotká s hvězdnou A’jou Wilsonovou, která se těsně před turnajem zranila. I tak byste v českém týmu zřejmě marně hledali více natěšenou hráčku na pondělní souboj se Spojenými státy. Basketbalistka Petra Holešínská míří za oceán pravidelně. „Amerika, můj druhý domov,“ říká.

Strávila tam pět let na univerzitách, v Chicagu bojovala o WNBA a před losem letošního mistrovství zadoufala: „Snad budeme mít Američanky ve skupině!“

Tak se i stalo.

Češky proti Caitlin Clarkové, Breanně Stewartové, Paige Bueckersové a dalším hvězdám zakončí světový šampionát, na který se probojovaly po dlouhých dvanácti letech.

„Taková šance se může naskytnout jenom jednou za život. Vím, jak kvalitní mají tým, ale taky věřím, že nám podobná příležitost může otevřít hodně dveří,“ tvrdí Holešínská v rozhovoru pro iDNES Premium.

Dříve byli hráči hrdí, že reprezentují školu, brali ji jako svou. Cítila jsem to tak. Teď spíše platí: Kdo mi dá nejvíc peněz, tam půjdu hrát.

Tento článek je součástí iDNES Premium

Rušivé reklamy
končí

    Čtěte celý iDNES.cz na mobilu
    bez reklam překrývajích obsah
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Basket Premium

Čang C’-jü, 223 cm. Nejvyšší hráčka historie MS. Liší se od Dydekové či Semjonovové?

Čang C’-jü při oficiálním focení před MS 2026.

Od našeho zpravodaje v Německu Varšavská rodačka Malgorzata Dydeková se vytáhla na 218 centimetrů a stále je nejvyšší hráčkou,...

Češky a předchozí MS. Kondiční specialista vzpomíná na 17 týdnů přípravy i top partu

Aleš Kaplan.

Od našeho zpravodaje v Německu Díky basketbalu se podíval na olympijské hry v Londýně, české ženské reprezentaci přihlížel také...

Ladíme střelbu v absolutní únavě. Krejčí o letním drilu, kempu a divočině v Portlandu

Vít Krejčí pózuje při focení nového oblečení pro české basketbalové...

V deštivém Oregonu má kousek od domu deset divokých vodopádů. V nablýskaných halách NBA zase denně...

Rakušan v českém týmu: Dostal do pohody Hamzovou, Satoranskému dál posílá videa

Kouč Stefan Weissenböck na tréninku české ženské basketbalové reprezentace v...

Od našeho zpravodaje v Řecku Všimli jste si také, jak sebejistě si v řadě situací počínala na EuroBasketu třiadvacetiletá...

Basketbalu propadl díky Dream Teamu, o repre Bartoň říká: Čekají nás složité roky

Kouč Luboš Bartoň na tréninku české reprezentace v Poděbradech.

Pořád si vybavuje, jak se coby dvanáctiletý klučina do basketbalu ponořil naplno. Olympijské hry v...

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Nejčtenější

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Olympijský vítěz Dostál si vzal kajakářku Paloudovou. Nevěsta dorazila na loďce

Anežka a Josef Dostálovi.

Olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál se oženil s kajakářkou Anežkou Paloudovou. Svatba dvou českých reprezentantů v rychlostní kanoistice, kteří spolu mají syna Jonatána, se uskutečnila ve Vyšším...

OBRAZEM: Svět tahačů a NASCAR. Lákala dámská jízda v Mostě i české hvězdy

Czech Truck & NASCAR Prix 2026 v Mostě. Závodnice NASCAR Vanessy Neumannové,...

Nejen nejlepší piloty a české hvězdy, ale i dámy za volantem obletovali návštěvníci víkendového Czech Truck & NASCAR Prix v Mostě. Prim hrála trojnásobná Playmate z Playboye, německá závodnice...

Hradec - Sparta 2:1, rychlé góly a cenný skalp. Hosté počtvrté padli a jsou až desátí

Sestřih zápasu
Fotbalisté Sparty oslavují gól Adama Karabce.

Sedmý ligový zápas, čtvrtá porážka. Problémy fotbalové Sparty se kupí i na začátku září. V Hradci Králové prohrál vicemistr 1:2, protože mu zase jednou utekl začátek. Domácí vedli po trefách Daridy s...

Šest poškozených vozů, rozbitá okna. Zbrojováci zničili vlak, který sami vypravili

Fanoušci Zbrojovky poničili vlak, který je vezl na utkání se Slavií. (5. září...

Utržená umyvadla či rozbité držáky papírových ručníků ve slávistickém Edenu nestačily. Příznivci fotbalové Zbrojovky pokračovali ve svém výtržnictví také ve vlaku cestou zpátky do Brna. Poškozeno má...

Amerika, můj druhý domov. Holešínskou formovaly univerzitní roky i boj o WNBA

Premium
Petra Holešínská pózuje během natáčení upoutávky na nové dresy českých...

Od našeho zpravodaje v Německu Mrzí ji, že se na světovém šampionátu v Berlíně nepotká s hvězdnou A’jou Wilsonovou, která se těsně před turnajem zranila. I tak byste v českém týmu zřejmě marně hledali více natěšenou hráčku na...

7. září 2026

USA vs. Česko na MS v basketbalu žen 2026: Těžká zkouška, forma a přímý přenos

České basketbalistky Eliška Joklová a Julie Pospíšilová nastupují s podporou...

Česká ženská basketbalová reprezentace stojí na mistrovství světa v Berlíně nad propastí. Po nesmírně kruté porážce v prodloužení s Čínou čeká národní tým v posledním vystoupení ve skupině D ten...

7. září 2026  11:57

Pro našeho tátu. Krejčí dal po návratu gól, pak si vyměnil dres s Priskeho synem

Obránce Wolverhamptonu Ladislav Krejčí slaví gól do sítě Birminghamu.

Celé léto se řešilo, zda odejde. Nakonec z toho však sešlo, a tak se v neděli český obránce Ladislav Krejčí vrátil do základní sestavy fotbalistů Wolverhamptonu. A rovnou se gólově prosadil a pomohl...

7. září 2026  11:40

MS v basketbalu žen 2026 v Německu: Program, skupiny, česká nominace

Česká basketbalistka Petra Holešínská zakončuje na turecký koš.

Mistrovství světa v basketbalu žen se po 28 letech vrací do Německa, kde se od 4. do 13. září 2026 uskuteční jubilejní 20. ročník. Po minulé redukci se šampionát rozšiřuje zpět na 16 týmů. Po 12...

7. září 2026  11:35

Kurzy na MS v basketbalu žen 2026: Zastaví někdo dvacetiletou nadvládu USA?

Americké basketbalistky oslavují olympijské zlato z Tokia. Breanna Stewartová...

Zajímá vás, kdo vyhraje MS v basketbalu žen 2026 v Německu? Dokáže vůbec někdo vzdorovat suverénním Spojeným státům americkým, které neprohrály už dvacet let? Prohlédněte si sázkové kurzy.

7. září 2026  11:21

US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky

Pohled na dvorec Arthura Ashe, na kterém Jakub Menšík a Karolína Muchová hrají...

US Open je posledním tenisovým grandslamem sezony. V pořadí už 146. ročník se znovu hraje v New Yorku, a to od 30. srpna do 13. září 2026. V akci je spousta českých nadějí – podívejte se na jejich...

7. září 2026  11:08

Další ztráta a Sparta je v průšvihu. Nad čím musí přemýšlet? A podrží Priskeho?

Sparťanský křídelník Josimar Alcócer si kryje míč zády k Jakubu Uhrinčaťovi z...

Už se tomu nedá říkat problém, komplikace nebo škobrtnutí. Po sedmi kolech desáté (!) místo. Jen devět bodů. Dvanáct inkasovaných gólů. Víc porážek než výher. A nedělní prohra 1:2 v Hradci? To je pro...

7. září 2026

Aktuální přehled bonusů sázkových kanceláří – září 2026

ilustrační snímek

Přinášíme vám aktuální přehled bonusů od sázkových kanceláří v září 2026. Víte, kolik lze získat jen za registraci bez vkladu?

7. září 2026  10:50

Zlatanovo vykoupení za sázku o úklid, gól po 17 měsících: Mám to v sobě

Dosud Tomáš Zlatohlávek (vpravo) slavil góly spoluhráčů, ve Zlíně už i svůj.

Zlatanovo probuzení. Jarní gólový úklid mu ještě nevyšel, a tak po prohrané sázce uklízel u fanouška šéf fotbalových Teplic, teď už své střelecké trápení Tomáš Zlatohlávek ukončil. Po téměř...

7. září 2026  10:44

Vítězství v derby je odměna. Hodně jsme to potřebovali, říká trenér slávistek Klapka

Trenér fotbalistek Slavie Filip Klapka

Po období, kdy měla navrch Sparta a slavila nejen titul, ale i domácí pohár, se konečně dočkaly slávistky. V derby sice jako první inkasovaly, ale dvěma góly skóre otočily a nad rivalem vyhrály 2:1....

7. září 2026  10:26

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nejhorší start za třicet let. Sparťané tápou, kapitán Karabec cítí: Zkazili jsme si to sami

Sparťanský záložník Adam Karabec je faulován Františkem Čechem z Hradce Králové.

Od chvíle, kdy dostal na kapitánskou pásku oficiální razítko, má Sparta nula bodů. K tomu skóre 1:5 ze dvou zápasů. „Šílené,“ kroutil hlavou Adam Karabec po dalším nezdaru v Hradci Králové (1:2). „Je...

7. září 2026

Praze vládl Littler. Na Czech Darts Open odepřel Humpriesovi hattrick

Luke Littler slaví triumf na World Matchplay.

Vítězem šipkařského Czech Darts Open se stal úřadující dvojnásobný mistr světa Angličan Luke Littler. V nedělním finále světová jednička porazila dvojku žebříčku krajana Lukea Humphriese, jenž...

7. září 2026  9:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×