Zvyklá na Kanáry, vyhlíží Izrael. Zimu nedávám, směje se Holešínská před ME

Holešínská se v uplynulém ročníku španělské soutěže blýskla v dresu Gran Canarie, střílela průměrně 15,2 bodu na zápas a vypracovala se do pozice čtvrté nejproduktivnější hráčky celé ligy.

Podílela se i na zdárné přípravě na blížící se EuroBasket, v níž národní družstvo ovládlo šest duelů ze sedmi.

V čem podle vás spočívá největší síla českého týmu?

V tom, že pokaždé se může prosadit někdo jiný. Nestojíme na jedné hráčce, která dá vždycky 20 bodů. Taky umíme agresivní a rychlý basket, začínáme na obranné polovině, ze zisku přecházíme do rychlého protiútoku. Když hrajeme pět na pět, tak to není ještě úplně ideální, ale z rychlého přechodu jsme hodně těžily v přípravě.

Jakou roli zastáváte v reprezentaci vy?

Už nejsem jedna z nejmladších, takže mám střílet trojky a dávat body. Myslím, že teď budu mít ještě větší zodpovědnost kvůli zranění Vory (Veroniky Voráčkové, která si v přípravě pochroumala kotník). Uvidíme, snad mi to bude padat stejně jako v sezoně.

Česká basketbalistka Petra Holešínská (vlevo) u míče, brání ji Nikola Dudášová ze Slovenska.

Atmosféru vrcholné akce zažijete poprvé, máte velká očekávání?

Hrát za nároďák je vždycky speciální, takže natěšení vnímám. Ale tím, že hrajeme v zahraničí, tak to tolik necítíte, dokud nejste přímo na místě. Když jsme měly mistrovství světa sedmnáctek tady v Česku, tak to šlo poznat už dva měsíce dopředu.

Víte, jestli se za vámi do Izraele chystají i fanoušci?

Pár lidí přiletí, ale tím, že je to daleká a nestabilní destinace, tak moji i další rodiče říkali, že by přijeli až na play off do Slovinska, pokud bychom se tam dostaly. Takže i to je motivace, abychom postoupily.

V Tel Avivu bude horko, vy jste hrála na Kanárských ostrovech, těšíte se zase na teplé počasí?

Hrozně moc, už to tady v té zimě nezvládám. Ale jedeme tam hrát basketbal, ne se opalovat na pláži. To když tak přijde až po šampionátu, teď je číslo 1 určitě basket.

Panuje v týmu po vydařené přípravě větší optimismus?

Myslím, že určitě. Příprava se nám povedla trošku víc, než většina lidí čekala. Jen jsme ji skončily s kaňkou v podobě zranění Vory, takže moc nevíme, jak to s ní i celkovou hrou bude na šampionátu vypadat.

Jak se můžete poučit z porážky s Lotyšskem a druhé půle prvního duelu se Slovenskem, v níž jste málem přišly o náskok 20 bodů?

Lotyšky nastoupily hodně tvrdě, trošku nás překvapily a rozhodily na celý zápas, což se nám na Evropě stát nemůže. Myslím, že jsme se z toho poučily dobře, když jsme pak hrály s Británií. A se Slovenkami jsme si vyzkoušely, že nesmíme polevit. Basket se hraje čtyřicet minut, ne dvacet.