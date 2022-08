Holešínská našla nové angažmá, stěhuje se na Kanárské ostrovy

V Ceglédu odehrála Holešínská první profesionální ročník v Evropě po návratu ze studií v USA. V nejvyšší maďarské lize si připsala průměrně 15,5 bodu a 4,1 doskoku na zápas.

V zámoří Holešínská hrála od roku 2016, kdy přišla ze Žabin Brno. V univerzitní soutěži působila nejprve v barvách University of Illinois, v roce 2020 zamířila na jednu sezonu na North Carolina University, za kterou v minulosti hrál slavný Michael Jordan.

V reprezentačním dresu má Holešínská ve sbírce stříbro z mistrovství Evropy hráček do 16 let z roku 2013. V kategorii do 17 let obsadila s národním týmem na MS 2014 čtvrté místo.

Ve Španělsku už působí další česká reprezentantka Julia Reisingerová. Čtyřiadvacetiletá pivotka přestoupila před novou sezonou z Girony do Salamanky.