Nejvyšší soutěž? Tam už mě nikdo nedostane, zatvrdil se lesník Šlechta

Čtyřiadvacetiletý Šlechta je ve městě velmi oblíbený. Jak by taky ne, už třetí sezonu je nejlepším střelcem celé první ligy. Trénuje děti, má přátelskou povahu a poslední roky odmítá nabídky klubů z nejvyšší soutěže.

Proč se někdejší reprezentant nevydal cestou profesionálního sportovce? „V první řadě mám v Písku práci, která mě baví. Celkem úspěšně hrajeme druhou nejvyšší soutěž a hlavně s partou lidí kolem píseckého basketbalu jsem vyrůstal. V týmu máme výbornou chemii, funguje nám to, baví nás to. Nechce se mi odsud,“ říká spokojeně Petr Šlechta, který vystudoval lesnictví na místní střední škole.

V Jindřichově Hradci kdysi nastupoval proti nejlepším českým hráčům v NBL. Od trenéra Forejta však nedostával dost prostoru na to, aby ukázal svůj střelecký instinkt naplno. „Nebylo příjemné vysedávat na lavičce, ale s odstupem času musím uznat, že jsme měli v týmu výborné hráče,“ vzpomíná.

Díky svým výkonům v první lize je i nyní v hledáčku týmů z nejvyšší soutěže. Vévodí střeleckým tabulkám, v letošním ročníku má průměr bezmála 28 bodů na utkání. Druhý Roman Zachrla ze Šlapanic dává v průměru skoro o šest bodů na zápas méně.

„Nějaké nabídky chodí, ale žádné nejsou tak lukrativní, abych opustil práci a Písek. Kdyby mi to, co nabízí teď, nabídli před třemi lety, bral bych to všemi deseti. Jenže za ten čas jsem si tu vybudoval pracovní pozici, trénuji děti a celé mě to naplňuje,“ vysvětluje 192 centimetrů vysoké křídlo.

To, že je důležitým článkem, potvrzuje i jeho spoluhráč Daniel Hejda. „Petr je velkým vzorem pro všechny mladé hráče, na hřišti je tahounem. A hlavně je to náš dobrý kamarád,“ chválí.

Šlechta pracuje v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, kde zjišťuje informace o stavu porostů. „Na starost mám celý kraj. Jsem každý den na jiném místě a v jiném lese, můžu poznávat krásná zákoutí jižních Čech. Ale teď máme hodně práce s kůrovcem,“ popisuje.

„Podle mě se rozhodl dobře. Jistota práce, která ho baví, versus nejistota profesionálního basketbalu za stejné, ne-li horší peníze,“ přidává se kapitán píseckých mužů Šimon Běle.

Rok 2014: Petr Šlechta v dresu české juniorské reprezentace střílí na turecký koš. Brání ho Cedi Osman, dnes hráč Cleveland Cavaliers.

Přestup do jiného klubu je tak pro Šlechtu vyloučený, ale hraní nejvyšší soutěže by se v dresu Sršňů z Písku nebránil. „Hraju fakt jen pro radost, ale kdybychom postoupili, asi bych to přehodnotil. Myslím, že postup je v horizontu pár let reálný. Je tu velká basketbalová základna,“ dodává patriot.

Rok 2019 začal 36 body do koše pražské GBA, což byl jeho druhý nejlepší výkon v sezoně. V prvním kole zvládl trefit 39 bodů proti Sokolu pražskému. Na celky z hlavního města si věří: Sokolu Vyšehrad nastřílel také 36 bodů, Basketu Košíře 33. A naposledy zaznamenal 31 bodů proti béčku USK Praha.

Šlechtovy výkony pochopitelně těší trenéra Miroslava Janovského. „Je to pro nás stěžejní hráč, svými body nás drží poblíž ligové špice,“ tvrdí trenér čtvrtého celku tabulky.